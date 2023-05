Mercato OM : Pour Riolo, la décision ne viendra pas de Longoria !

Igor Tudor va-t-il quitter l’OM après une seule saison ? Daniel Riolo n’en est pas certain mais il estime que Pablo Longoria trouvera un bon coach si le technicien croate ne se sent pas d’honorer la deuxième année de son contrat…

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo a évoqué le possible départ d’Igor Tudor. Pour lui cela sera uniquement un choix du coach : « Je ne suis pas sûr que la tendance soit celle d’un départ pour Igor Tudor. Cela va vite se décider suite à une discussion entre Longoria et lui. Je pense que Longoria veut le garder et que le coach ne sait pas trop, la décision va lui appartenir. Pourquoi pas le remplacer, même si je suis pour la continuité. Mais de Sampaoli à Tudor on était plutôt sur le projet de voir continuer Sampaoli, il est parti et ils ont quand même fait podium. Ce n’est pas forcément une normalité pour l’OM sur ces 10 dernières années. Il faut rester dans cette dynamique, en évitant les déceptions en Ligue des Champions et Coupe de France. »

A lire : Mercato OM : Longoria a coché le nom d’un coach espagnol pour remplacer Tudor?

Si Tudor est fatigué, que son groupe ne peut plus être réceptif, je ne vois pas ça comme un drame total

Le journaliste estime que le défi de l’OM est de rester sur le podium, le départ de Tudor ne serait pas un drame: « Il faut rester dans le haut car on se dit que la concurrence va revenir avec Lyon, Monaco ou Rennes. Il y a chaque année une équipe surprise comme Lens. Ils sont sur le podium. S’ils changent je ne crois pas qu’ils auraient des difficultés à trouver un bon entraineur, si Tudor est fatigué, que son groupe ne peut plus être réceptif, je ne vois pas ça comme un drame total. »

⚪🔵L’OM doit-il garder Tudor 🎙@DanielRiolo : »Je pense que Longoria aimerait continuer avec lui, mais la décision appartiendra à Tudor. Je suis pour la continuité dans un club mais pourquoi pas le remplacer s’il voit que son groupe ne peut pas être réceptif deux ans de suite » pic.twitter.com/FiduVn97gO — After Foot RMC (@AfterRMC) May 29, 2023

On n’est pas obligé d’être rigide pour imposer de la discipline

Enfin, il estime que si le technicien croate décide de rester, il devra faire un effort sur sa rigidité: « On n’est pas obligé d’être rigide pour imposer de la discipline. Gerets c’est l’exemple, ou Bielsa. Tudor devrait se détendre un peu et mettre un sourire à l’OM sans pour autant se renier sur l’exigence qu’il a. Tudor c’est un Juventino, c’est un club sérieux, une ville un peu froide, ce n’est pas Marseille. Il peut un peu s’adapter à la ville. »