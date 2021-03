Mercato OM : Pour Riolo, Milik ne peut pas refuser une telle opportunité

Arek Milik va-t-il faire plus de 6 mois à l’OM ? Entre les rumeurs venues d’Italie et les déclarations de l’attaquant polonais le doute est présent. Pour Daniel Riolo, si la Juve se positionne Milik partira cet été…

Arek Milik a été interrogé par l’Equipe et sa réponse laisse la porte ouverte à un départ dès cet été. L’attaquant pourrait repartir dans en Italie dans un grand club comme la Juve. Pour Daniel Riolo, Milik ne refusera pas une telle offre et fera ses valises pour Turin…

Vous croyez sérieusement que Milik peut refuser la Juve

« La rumeur Milik à la Juventus Turin ? Ça fait un petit moment que ça traîne, il a toujours plu à la Juve. Et dans le même temps, il y a une interview de Milik : “je veux qu’on se souvienne de moi à l’OM.” Ça veut dire que d’ici la fin de la saison, il faut vraiment qu’il en plante des buts. Vous croyez sérieusement que Milik peut refuser la Juve si elle s’intéresse à lui ? “La Juve ? Non, je veux rester à Marseille finalement…” Non ! » Daniel Riolo – Source: RMC (17/03/2021)

le chiffre : 3

C’est le nombre de buts marqués par Arek Milik avec l’OM en Ligue 1 depuis sont arrivée en janvier (3 buts en 6 matches).