Mercato OM / PSG : Bosetti fracasse Rabiot et les supporters marseillais

L’ancien joueur de l’OGC Nice, membre des Ultras Niçois, Alexy Bosetti a donné son sentiment sur l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM dans les colonnes du journal L’Equipe.

Interrogé par le quotidien sportif sur la signature de l’ancien milieu de terrain du PSG à l’OM, Alexy Bosetti a vivement critiqué le choix de l’international français. Il ne comprend pas qu’un joueur estampillé Paris puisse rejoindre le club rival et trahir ainsi ses supporters et son ancien maillot :



A lire aussi : Mercato OM : « Un Nasri au PSG cela nous aurait fait mal »

Ça me dégoûte …C’est honteux, c’est tout ce que je déteste dans le foot

« Ça me dégoûte… Je ne dis pas qu’il doit faire vingt ans dans le même club, mais il y a un minimum à respecter. Regardez (Lucas) Hernandez, il est marseillais, il part du Bayern Munich, et une heure après il dit: « Ici c’est Paris! » C’est ridicule. Ce n’est pas comme s’il était au FC Annecy et qu’on lui proposait le PSG. Un joueur a toujours le choix de signer. Il peut refuser, et Rabiot aussi. C’est honteux, c’est tout ce que je déteste dans le foot, » a-t-il ainsi déclaré avant de s’en prendre également aux supporters marseillais :

« Ils étaient tous à l’aéroport à chanter, quelle honte… Ils sont contents, ils ont pris un joueur de Paris. Attention, c’est un sacré joueur, il va leur faire du bien. Mais si un joueur estampillé Marseille vient à Nice, je ne vais pas à l’aéroport… », conclut ainsi l’ancien joueur de l’OGC Nice.

A lire aussi : Mercato OM – De Zerbi « il faut dire bravo à Benatia »