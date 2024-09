Mercato OM / PSG : « Tu peux naître parisien et mourir marseillais ! »

Karim Diouf, Sourigna et les journalistes du FCM ont discuté de l’arrivée d’Adrien Rabiot, dans l’émission d’hier. Ils ont notamment parlé de l’accueil que lui ont réservé les supporters marseillais.

C’est l’info de la semaine : Adrien Rabiot a signé à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain formé au PSG a suscité la colère des fans du club francilien. Il ne sera malheureusement pas présent pour le match face à l’Olympique Lyonnais. Selon Roberto De Zerbi, l’international français « a encore besoin de deux ou trois semaines pour se remettre à niveau ».

L’accueil de Rabiot

Adrien Rabiot a dévoilé son ressenti par rapport à l’accueil qu’il a reçu à Marseille, mercredi dernier. « J’étais très heureux d’être là, sinon je n’aurais pas fait ce choix », a confié l’international français en conférence de presse. « J’ai été vraiment surpris car j’ai été formé au PSG. Je ne m’attendais pas à de l’animosité mais peut-être pas à 500 supporteurs. Le football domine tout ce qu’il y a autour. C’était vraiment top cet accueil ! »

« Tu peux naître parisien et mourir marseillais »

Karim Diouf s’est exprimé sur la présence d’Adrien Rabiot à Marseille. « Moi ma phrase du moment c’est : « Tu peux naître parisien et mourir marseillais » », confie le fils de Pape Diouf. « On l’a vu avec (Lorik) Cana, on l’a vu avec (Gabriel) Heinze. Il peut écrire une belle histoire. Il peut devenir réellement marseillais s’il est à fond et s’il joue au ballon comme il faut. Le public va lui faire une chanson alors il peut passer un très bon moment ici », ajoute-t-il.

À lire aussi : Mercato OM : Ce titulaire a été placé sur le marché cet été !

À lire aussi : OM – Brassier : « Je ne m’attendais vraiment pas à ce que De Zerbi nous demande autant de choses »