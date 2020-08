Mercato OM : Quand soudain, le nom de Zaza refait surface (de manière peu probable) !

Simone Zaza était l’une des guest-stars de la saison deux de la série à succès « le grantatakan de l’OM. » À l’été 2018, il faisait partie de la liste des attaquants supposément ciblés par le club. Deux ans plus tard, la « piste » refait surface…

Plusieurs sites parlent à nouveau d’un intérêt de l’OM pour Simone Zaza.

Ils se basent en fait sur un article du site TorinoGranata.it (un satellite de TuttoMercatoWeb) qui glisse simplement que l’OM suivrait toujours l’attaquant évoluant depuis deux saisons au Torino.

Son futur devrait tout de même s’écrire en Italie (Cagliari, Sampdoria, Fiorientina). Surtout son profil ne semble pas correspondre à ce que l’OM recherche actuellement (bientôt trentenaire, gros salaire, pas gratuit).

Même si André Villas-Boas a encore répété qu’il recherchait un attaquant (voir plus bas), la piste Zaza semble pour le moment bien peu probable…

on a besoin de trouver un remplaçant à dario…

« On va continuer. Mais on a besoin de trouver un remplaçant à Dario (Benedetto). Normalement, ce qui a été communiqué, c’est que ça va obliger des ventes donc on attend ce moment-là. On n’a pas encore d’offres. De toute façon, on continue comme ça. C’était déjà ça l’année dernière mais c’est ça la position. (…) On ne peut pas contrôler les acheteurs. Je suis content que tout le monde reste. Évidemment, je voudrais des investissements mais ce n’est pas comme ça donc on continue notre travail. Si vous vous rappelez bien, l’objectif est de rester avec le même effectif. Maintenant, il est élargi avec les arrivées de Balerdi et Pape (Gueye). Il manque une option à Dario et une à Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu’il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas. »

André Villas-Boas – Source : Foot Mercato