Mercato OM : Que faire avec Dieng ?

Lancé la saison dernière par Nasser Larguet, Cheikh Bamba Dieng est arrivé à l’OM en provenance de l’Institut Diambars en octobre 2020. Depuis son arrivée, Jorge Sampaoli croit aux qualités de l’attaquant sénégalais.

Arrivé à l’Olympique de Marseille en provenance de l’Institut Diambars en octobre 2020, Cheikh Bamba Dieng est parvenu à intégrer le groupe professionnel. Lancé par Nasser Larguet lors du 32e de finale de coupe de France face à Auxerre, l’attaquant sénégalais avait inscrit son premier but sous les couleurs olympiennes. Depuis, il n’a cessé de grappiller régulièrement quelques minutes sur le terrain. Depuis le début de la préparation estivale, Jorge Sampaoli lui a également offert du temps de jeu. En effet, le technicien argentin apprécierait son profil et croirait en ses qualités. Il le considère comme un joueur avec beaucoup de potentiel. Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Jacques Bayle a donné son avis sur Cheikh Bamba Dieng.

C’est un joueur que l’on peut remercier car si on est en coupe d’Europe, c’est beaucoup grâce à lui – Jacques Bayle

« Je le connais très bien parce que je connais son agent et les gens qui l’ont fait venir. C’est un joueur que l’on peut remercier car si on est en coupe d’Europe, c’est beaucoup grâce à lui. Parce que n’oublions pas qu’il nous a permis d’obtenir le penalty à la dernière minute contre Angers. C’est un joueur très généreux. Mais encore une fois, c’est un joueur qui a besoin d’espace et nous on a décidé de jouer plus haut cette année. Paradoxalement, il peut te rendre service contre les grosses équipes parce que tu joueras forcément un petit peu plus bas. Le faire rentrer quand il reste 30-35 minutes, quand les défenseurs adverses commenceront à piquer du nez ça peut être intéressant. Tu fais rentrer une bombe, un mec comme ça qui va très vite, ça peut être déstabilisant. Je trouve qu’il est différent. Moi, je le garderais. Pendant le match, selon la physionomie du match, je pense qu’il peut nous apporter. La progression, lui, il vient de très bas. Tu as besoin d’un palier quand tu montes. Il arrive à l’Olympique de Marseille avec tout ce que ça comporte. La pression, il arrive du Sénégal… Pendant un an et demi, tu joues peu, il faut pouvoir le digérer tout ça quand tu marques des buts, l’entourage… Moi personnellement, je le garderais. J’en ai besoin d’un joueur comme ça. Parce qu’après si tu le prêts, il suffit que ça fonctionne bien et qu’on te le pique encore une fois. » Jacques Bayle – Source : Débat Foot Marseille (12/08/2021)