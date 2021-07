Prêté par l’OM au Hertha Berlin la saison dernière, Nemanja Radonjić se verrait bien rester du côté du club de la capitale allemande. Des discussions seraient en cours entre les deux clubs pour parvenir à un accord.

Sauf improbable retournement de situation, Nemanja Radonjić ne devrait pas poursuivre l’aventure du côté de Marseille la saison prochaine. Arrivé à l’OM à l’été 2018 en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade, l’attaquant serbe n’est jamais réellement parvenu à s’imposer sous la tunique olympienne. Par conséquent, Pablo Longoria lui chercherait activement une porte de sortie. La saison dernière, le président olympien était parvenu à prêter Nemanja Radonjić du côté du Hertha Berlin avec une option d’achat de 12 millions d’euros en seconde partie de saison. Malgré sa volonté de le conserver, le club berlinois n’a pas levé l’option d’achat du serbe. Jugeant le montant trop élevé, le Hertha Berlin discute depuis plusieurs semaines avec l’OM afin de trouver un accord.

Aujourd’hui, Fabrizio Romano apporte des informations supplémentaires dans le dossier Nemanja Radonjić. Selon lui, l’attaquant olympien ne veut entendre parler que d’un retour au Hertha Berlin. Malgré des intérêts de Benfica ou de Ludogorets, Nemanja Radonjić ne se verrait pas poursuivre sa carrière ailleurs qu’en Allemagne. De ce fait, le club berlinois a entamé des discussions avec l’OM afin de trouver un accord en vue d’un éventuel transfert. Ces derniers jours, l’Equipe annonçait qu’une offre allemande était arrivée sur la table des dirigeants phocéens pour Nemanja Radonjić. Même si Fabrizio Romano n’évoque aucune offre, on peut imaginer qu’elle provienne du Hertha Berlin. D’après le quotidien sportif, Pablo Longoria espère récupérer un chèque d’au moins 8 millions d’euros pour céder son joueur.

Nemanja Radonjić wants to come back to Hertha Berlin. Talks ongoing with Olympique Marseille to reach an agreement between clubs. 🔵 #OM #TeamOM #Hertha

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2021