Mercato OM : Retour au bercail pour Benedetto ?

Prêté à Elche pour retrouver la confiance cette saison, Darío Benedetto peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable. L’attaquant argentin pourrait prochainement effectuer son retour à Boca Juniors.

Le mercato hivernal ouvre ses portes dans quelques jours. Plusieurs rumeurs commencent à faire leur apparition du côté de l’Olympique de Marseille ces derniers temps. Parmi elles, celle menant à Dario Benedetto. L’été dernier, Pablo Longoria avait pris la décision de se séparer de l’attaquant argentin, barré par la concurrence avec Arkadiusz Milik et qui ne figurait pas dans les plans de Jorge Sampaoli.

De ce fait, Elche s’était empressé pour récupérer l’attaquant argentin. Depuis le début de la saison, Dario Benedetto est donc prêté au sein du club espagnol avec une option d’achat entre 3 et 4 millions d’euros. Toutefois, les choses ne se passent pas spécialement comme prévu pour l’attaquant de 31 ans. Il a pris part à 15 rencontres toutes compétitions confondues mais n’a inscrit que 2 buts. Un départ d’Espagne ne serait donc pas exclu…

Discussions entre Benedetto et Boca Juniors

Il ne l’a jamais caché. Dario Benedetto est un amoureux de Boca Juniors. Avant son arrivée à l’OM, l’attaquant évoluait au sein du club argentin entre 2016 et 2019. Récemment, il avait exprimé son souhait de revenir sur ses terres natales. Et à en croire les informations révélées par le journaliste de TyC Sports, César Luis Merlo, des discussions ont commencé entre Dario Benedetto et Boca Juniors en vue d’un retour dès cet hiver.

Déçu du prêt de l’Argentin, Elche ne verrait de son côté aucun inconvénient à s’en séparer dès cet hiver. De plus, l’Olympique de Marseille pourrait accepter que le prêt de Dario Benedetto se poursuive ailleurs puisque Jorge Sampaoli ne compterait pas sur lui dans son effectif. Pour Dario Benedetto, toutes les planètes semblent donc être alignées afin qu’il retourne dans son pays natal dans les prochains jours.

Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur – Darío Benedetto

Dernièrement, il avait déjà annoncé au micro de TyC Sports sa volonté de revenir à Boca Juniors. Son vœu pourrait donc être bientôt exaucé.

« Je l’ai dit au moment de mon départ à l’OM. Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur. Je suis reconnaissant envers les supporters de Boca pour toute l’affection qu’ils ont à mon égard. J’espère pouvoir revenir le plus vite possible. » Darío Benedetto – Source : TyC Sports (22/12/2021)