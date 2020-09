Mercato OM : Rien de concret pour cet buteur colombien ?

Le nom de Luis Suarez est évoqué à l’OM ces derniers jours. L’agent du joueur a pris la parole pour calmer la rumeur…

Non, il ne s’agit pas du buteur du FC Barcelone. Mais de celui de Watford. Beaucoup seront déçus après la lecture de cette première phrase. Mais cela vaut le coup de poursuivre. L’attaquant colombien (22 ans) sort d’une saison à 19 buts et 6 passes décisives avec la Real Saragosse, en Liga 2. De retour de prêt à Watford, le joueur ne s’est toujours pas de quoi sera fait son avenir, d’autant plus que son club anglais est descendu en deuxième division. Son agent évoque les intérêts des courtisans à l’égard de son protégé.

Suarez ? Rien de concret avec l’OM…

« J’ai vu qu’il y a beaucoup de choses qui sont sorties, mais je peux vous dire qu’il n’y a rien de concret avec l’OM. Il y a en revanche beaucoup d’intérêts en Espagne (Valence et l’Atlético de Madrid sur sur le coup, ndlr). Mais le joueur reste concentré sur Watford pour le moment, même si son équipe est descendue en deuxième division »

Agent de Luis Suarez – Source : Foot Mercato 14/09/20



Une piste à définitivement oublier pour les Olympiens ? Rien de sûr car les dirigeants marseillais devraient se positionner rapidement sur un avant-centre, à moins de trois semaines de la fin du mercato.