Alors que les pistes menant à Thiago Almada et Amine Adli s’éloignent, l’OM a activé d’autres pistes. Parmi elles, l’OM lorgnerait bel et bien sur Zinedine Ferhat mais il n’y aurait rien de concret à l’heure actuelle d’après Foot Mercato.

On l’avait appris il y a quelques semaines, mais la piste serait toujours d’actualité depuis hier. Le bien informé, Mohamed Toubache-Ter nous apprenait que l’OM lorgnait toujours sur le profil de Zinedine Ferhat en vue d’un éventuel transfert cet été. Après avoir vu s’éloigner les pistes menant à Thiago Almada ou encore Amine Adli, l’international algérien figurerait sur une liste de Pablo Longoria cet été. Après avoir été relégué en Ligue 2 avec Nîmes cette saison, Zinedine Ferhat pourrait se laisser tenter par le challenge olympien. Lors du dernier exercice en Ligue 1, le milieu offensif a été précieux pour Nîmes puisqu’il a inscrit 6 buts et a adressé 10 passes décisives lors de ses 33 apparitions en championnat.

Toutefois, Foot Mercato nous apprend aujourd’hui qu’il n’y aurait toujours rien de concret entre l’Olympique de Marseille et Zinedine Ferhat. Même si le joueur algérien figure bel et bien sur une liste établie par Pablo Longoria, il n’y aurait aucun contact avancé entre les deux parties. Transfermarkat estime la valeur marchande de Zinedine Ferhat à 8 millions d’euros. Pour le recruter, l’OM devra donc formuler une offre proche de ce montant à Nîmes. Reste à savoir de quelle manière évoluera le dossier dans les prochains jours.

Info : rien de bien concret entre l’OM et Zinedine Ferhat pour le moment. Le joueur est bien sur une liste de Pablo Longoria mais clairement pas sur le dessus de la pile. L’algérien est toujours à Nimes et étudie avec son club et son entourage les différents projets. #TeamOM pic.twitter.com/bKzPioB3xa — Sébastien Denis (@sebnonda) August 9, 2021

FERHAT EST UN JOUEUR QUI POURRAIT ÊTRE INTÉRESSANT À MARSEILLE – MAMADOU NIANG

À l’occasion de l’After Foot la semaine dernière sur RMC, Mamadou Niang louait ses qualités et révélait que sa venue du côté de l’OM pourrait faire du bien cette saison.

« Je pense qu’il y a pas mal de bons joueurs qui évoluent en France. Zinédine en fait partie. Aujourd’hui, il a fait ses preuves, que ce soit en Ligue 2 où il a fini meilleur passeur en battant le record de passes en Ligue 2. Il arrive en Ligue 1 et termine avec 10 passes décisives, ce qui n’est pas rien dans ce championnat. Je pense que dans une équipe comme Marseille qui joue sur tous les tableaux et qui a besoin d’un effectif conséquent et de qualité, c’est un joueur qui pourrait apporter beaucoup. Il peut jouer à trois postes différents. Il est intelligent dans le jeu. Techniquement, il est assez bon. Et il sait faire la dernière passe. C’est aussi un joueur qui connait très bien le championnat. Pour moi, c’est un joueur qui pourrait être intéressant à Marseille. » Mamadou Niang – Source : L’After Foot RMC (03/08/2021)