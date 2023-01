OM : Les informations de Riolo sur la fin de mercato de Longoria !

Sur les ondes de RMC Sport dans l’émission After Foot, Daniel Riolo a livré ses informations sur la fin du mercato olympien. Il estime que Pablo Longoria prépare une arrivée offensive.

Longoria est sur d’autres pistes pour mardi et il espère les faire

« Sur ce mercato d’hiver, qui n’est pas terminé, car jusqu’à mardi soir minuit, Longoria va travailler pour trouver une solution et notamment en attaque, il veut un joueur offensif. Je ne sais pas qui il a envie de faire. Il se passera normalement quelque chose. Il est sur d’autres pistes pour mardi et il espère les faire ». Daniel Riolo – source : RMC (26/01/2023)

Si l’OM n’a pas encore complètement abandonné l’idée de Terem Moffi (23 ans), ce dernier semble avoir donné sa préférence à l’OGC Nice. Un choix que tente d’expliquer Eric Di Meco dans l’émission le Moscato Show sur les ondes de RMC ce jeudi.

🎙 Di Meco sur Moffi : « Respect à ce qu’il fait depuis le début de la saison, mais on ne sait pas s’il va faire la maille au-dessus, à savoir jouer la C1 l’année prochaine, en tout cas c’est l’espoir de l’OM. Il y a un gap entre la L1, la C1 et le niveau international. » pic.twitter.com/8CcFCK9KAA — Super Moscato Show (@Moscato_Show) January 26, 2023

« Le petit Moffi, respect sur ce qu’il fait depuis le début de la saison, mais on ne sait pas s’il va faire la maille un cran au-dessus, c’est-à-dire en Ligue des champions où l’OM espère évoluer la saison prochaine. Ce n’est pas l’espoir de Lorient cette saison. On sait très bien qu’il y a un gap entre le niveau Ligue 1, le niveau européen et international. Donc on ne sait pas s’il aura le niveau. Ensuite on sait que Nice à les moyens financiers de faire pencher la balance, et puis sportivement il peut se dire que pour jouer ce sera plus simple. Il n’a pas peut-être pas envi de cirer le banc pendant 3 mois à l’OM parce qu’il y a Alexis Sanchez qui est en pleine bourre. » Eric Di MEco – Source. : RMC Sport (26-01-2023)

