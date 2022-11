Mercato OM : Riolo dévoile la raison du (faux) départ de Bamba Dieng (mais aussi de Kamara)

Lors du debrief de l’élimination de l’OM face à Tottenham mardi soir sur RMC, Daniel Riolo a livré ses information concernant le faux départ de Bamba Dieng cet été.

Poussé vers la sortie cet été, Bamba Dieng commence à peine à retrouver du temps jeu. Cependant, l’attaquant sénégalais n’était pas inscrit sur la liste de la Champions League et ne pourra pas disputer de Coupe d’Europe cette saison. Une mise au placard lié à son refus de changer d’agent selon Daniel Riolo…

Le cas Bamba Dieng ressemble à celui de Boubacar Kamara

« Le cas Bamba Dieng est plus tordu, il s’est passé un petit peu ce qu’il s’est passé avec Boubacar Kamara. Le club lui a demandé de changer d’agent et lui n’a pas voulu. Il n’est pas arrivé en forme à la reprise c’est un élément mais on lui a également demandé de changer d’agent, il n’a pas voulu et on l’a mis au placard pour ça. N’oublions pas que le président de l’OM a des amis agents dans l’historie que je vous raconte. (…) En janvier c’était le seul joueur qui avait de la valeur. » Daniel Riolo – RMC (01/11/2022)

Présent à ses côtés, Mamadou Niang a lui expliqué que Dieng était poussé vers un départ dès l’hiver dernier lors de la CAN remportée par le Sénégal.