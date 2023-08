Mercato OM – Riolo juge (sévèrement) le niveau de la dernière recrue de l’OM !

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur l’arrivée de l’attaquant argentin à l’OM Joaquin Correa.

Le transfert de l’attaquant de l’Inter Joaquin Correa (29 ans) a été officialisé par l’OM hier peu avant minuit. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat obligatoire en cas de qualification pour la ligue des champions la saison prochaine. Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC, le journaliste Daniel Riolo a jugé le niveau de la nouvelle recrue estival olympienne.

« Il a peu joué à l’Inter car devant lui il y avait Lautaro, Dzeko et Lukaku. Quand il jouait on ne le trouvait pas formidable, il n’est pas considéré en Italie comme un grand joueur. Rien de dingue, voilà comment on le voit en Italie. Le problème en France c’est qu’on surestime toujours notre championnat et une équipe comme l’OM, mais Marseille n’est pas en Ligue des Champions et la Ligue 1 n’est pas un grand championnat donc tu ne peux pas t’attendre à ce qu’un joueur de classe mondiale vienne à l’OM. Ce n’est pas non plus un petit joueur mais c’est plutôt un attaquant de seconde catégorie. Au supermarché ce serait un produit distributeur mais c’est un joueur qui a vu plus de choses que des joueurs comme Sarr ou Ndiaye que l’OM a recruté » ainsi confié Daniel Riolo dans l’émission l’After Foot.