Dimitri Payet disputera probablement son dernier match de la saison face à Lille ce samedi soir. Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen a donné son sentiment sur l’avenir du capitaine de l’OM.

Dans l’émission Rothen S’enflamme sur RMC, l’ancien joueur du Paris Saint Germain et de l’AS Monaco a évoqué l’avenir de Dimitri Payet. Ayant évoqué trois matchs de suspension suite aux incidents lors du match à Lens, le capitaine olympien jouera probablement son dernier match de la saison avec Marseille ce samedi contre Lille. Quid de son avenir ? Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2024 la question se posera forcément lors du mercato estival dans quelques semaines.

Ce qui est sûr c’est qu’avec Tudor, cela va être de pire en pire — Rothen

« Il n’a eu que des miettes tout au long de la saison. Il a tellement rongé son frein. Je l’ai senti très frustré quand Tudor l’a sorti contre Angers car il avait l’occasion de jouer enfin 90 minutes, explique Jérome Rothen avant de poursuivre : » Il est « carré » depuis le début par Tudor, et ça il doit le prendre en compte concernant son avenir. L’atmosphère autour de lui est bonne, les gens l’aiment, mais une année de plus je pense que ce serait l’année de trop. Soit il s’arrête et fait jouer sa reconversion, soit il a encore envie de jouer, c’est un choix personnel, ce n’est pas parce qu’il a 36 ans qu’il est cramé dans la tête, il faut qu’il se trouve un club où il pourra vraiment jouer. Ce qui est sûr c’est qu’avec Tudor, cela va être de pire en pire. »