Mercato OM – Rothen : « Rabiot a menti, c’est un traitre ! « 

Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport l’ancien joueur du PSG et de Monaco s’en est pris à Adrien Rabiot qui a choisi de s’engager avec l’Olympique de Marseille cette semaine. C’est le gros du recrutement de l’OM. Les dirigeants marseillais ont réussi à attirer l’ancien joueur du Paris Saint Germain Adrien Rabiot. Le choix de l’international Français a été vivement critiqué par les supporters parisiens. Sur les ondes de RMC Sport, Jérôme Rothen estime que le néo marseillais a menti aux fans du club francilien :

« Je n’aime pas qu’on me prenne pour un c.. Rabiot a menti à tous les Parisiens et ceux qui aiment ce club. Tout simplement. Tu ne peux pas dire ce qu’il a dit en arrivant à Marseille après avoir passé sept ans au PSG et fait de grandes déclarations d’amour. Je n’ai jamais été un grand fan de Rabiot, j’en ai marre de ce genre de discours. Je suis très attaché au PSG, j’imaginais que Rabiot aussi, mais c’est un traitre. (…) Il y a aussi certains marseillais qui doivent avoir du mal à se regarder dans une glace, » a ainsi déclaré Jérome Rothen dans l’émission l’After Foot mercredi soir.

Je n'ai rien à expliquer – Rabiot

Hier (mercredi) Adrien Rabiot s’est exprimé lors de sa conférence de presse de présentation sur les critiques des supporteurs du PSG qui ont mal vécu son choix de rejoindre l’OM. Le milieu international français estime ne pas avoir à se justifier :

« Je n’ai rien à expliquer, je fais ma carrière. on peut se rendre compte que rien n’est impossible dans la vie. Avec de l’expérience et d’autres circonstances. Peut-être que ça en a déçu certains mais le choix m’appartient. »

« Le football domine tout ce qu'il y a autour »

Arien Rabiot a par ailleurs dévoilé son ressenti par rapport à l’accueil qu’il a reçu à Marseille. « J’étais très heureux d’être là, sinon je n’aurais pas fait ce choix », a confié l’international français en conférence de presse. « J’ai été vraiment surpris car j’ai été formé au PSG. Je ne m’attendais pas à de l’animosité mais peut-être pas à 500 supporteurs. Le football domine tout ce qu’il y a autour. C’était vraiment top cet accueil ! »

