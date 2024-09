Rabiot s’explique, Nasri remercie McCourt, De Zerbi voulait récupérer une pépite sudaméricaine… les 3 infos OM du jour

Retrouvez ci-dessus les 3 infos qu’il ne fallait pas rater ce mercredi 18 septembre 2024 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

Rabiot ne veut pas répondre aux critique des supporters du PSG.

Samir Nasri tient à remercier le prioritaire de l’OM Frank McCourt pour le mercato réalisé cet été.

De Zerbi voulait aussi récupérer cette pépite sudaméricaine lors du mercato estival

1 – Rabiot : « J’ai été vraiment surpris de l’accueil car j’ai été formé au PSG»

Adrien Rabiot s’est exprimé, en conférence de presse, sur l’accueil que les supporteurs de l’Olympique de Marseille lui ont réservé lundi soir. Il a avoué être surpris en premier lieu.

C'est l'info de la semaine : Adrien Rabiot a signé à l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain formé au PSG a suscité la colère des fans du club francilien. Il sera prêt pour le match face à l'Olympique Lyonnais.

« Le football domine tout ce qu’il y a autour »

Arien Rabiot a dévoilé son ressenti par rapport à l’accueil qu’il a reçu à Marseille. « J’étais très heureux d’être là, sinon je n’aurais pas fait ce choix », a confié l’international français en conférence de presse. « J’ai été vraiment surpris car j’ai été formé au PSG. Je ne m’attendais pas à de l’animosité mais peut-être pas à 500 supporteurs. Le football domine tout ce qu’il y a autour. C’était vraiment top cet accueil ! »

L’ancien joueur du Paris Saint Germain n’ pas souhaité répondre aux critiques des supporteurs du PSG concernant son choix de rejoindre l’OM :

« Je n’ai rien à expliquer, je fais ma carrière. on peut se rendre compte que rien n’est impossible dans la vie. Avec de l’expérience et d’autres circonstances. Peut-être que ça en a déçu certains mais le choix m’appartient. »

Rabiot sur les critiques des supporteurs du PSG :

2 – Nasri remercie Frank McCourt

Officialisé hier dans l’après-midi, Adrien Rabiot est désormais Marseillais pour les deux prochaines années. De quoi mettre le sourire à Samir Nasri sur le plateau du CCC.

C’est officiel, Adrien Rabiot s’est engagé deux ans avec l’Olympique de Marseille. De quoi ravir un ancien minot du club, Samir Nasri. Présent sur plateau du Canal Champions Club, le joueur passé par Arsenal a fait l’éloge de ce recrutement surpris.

Pour lui c’est un « recrutement XXL », avant d’ajouté : « « ce joueur-là, avec ces qualités-là, il aurait signé dans le top 8 européen. L’avoir à Marseille, c’est une vraie valeur ajoutée. Grand coup de chapeau à Mehdi Benatia, mon ami, et à Frank McCourt, qui signe les chèques (…) Moi, ça ne me fait rien qu’il soit Parisien. Normalement, il aurait dû avoir un traitement différent au PSG. Je suis content qu’il signe à Marseille. », termine-t-il.

La signature d’Adrien Rabiot à Marseille continue de faire réagir le microcosme du football français. Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission Rothen S’enflamme, l’ancien attaquant de l’OM et de Bordeaux Christophe Dugarry a donné son sentiment sur cette arrivée pour le moins inattendue.

« Le football se nourrit de toutes ses petites histoires. C’est essentiel pour notre championnat. (…) J’adore Rabiot ! c’est mon idole ! Mais quelle liberté ! Il assume la liberté de faire ce qu’il veut. Au PSG, il a décidé de ne pas prolonger, de garder sa mère comme agent, d’aller à la Juventus, et d’arriver en fin de contrat là-bas… (…) Là il décide d’aller à Marseille, il fait ce qu’il veut. Bravo Rabiot, il a raison. Il fait une carrière exceptionnelle et à chaque fois on lui explique que ce qu’il fait ce n’est pas bien. Lui, il continue, il est titulaire en équipe de France, capitaine à la Juventus ou c’est difficile au départ quand il est arrivé. Et là il signe à Marseille car c’est l’émotion qu’il a envie de vivre. Il a envie de partager quelque chose avec l’OM même s’il a porté le maillot du PSG, bravo à lui ! » a ainsi déclaré Christophe Dugarry.

3 – De Zerbi voulait aussi récupérer cette pépite sudaméricaine !

Selon Sport Witness, Roberto De Zerbi aurait tenté d’intégrer un joueur de Brighton à l’Olympique de Marseille : Julio Enciso. L’international paraguayen n’a finalement pas rejoint le club du sud de la France. Il reste cependant une option envisageable.

Roberto De Zerbi n’a pas connu une seule défaite depuis le début de la saison (3 victoires, 1 nul). Après un mercato estival fructueux, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a des joueurs remarquables à sa disposition. Il lui manque néanmoins un ailier qu’il côtoyait à Brighton.

Selon les informations de Sport Witness, un média britannique spécialisé dans le football, Julio Enciso aurait pu rejoindre l’Olympique de Marseille. L’international paraguayen aurait été contacté par Roberto De Zerbi, qui aurait aimé le voir dans son effectif. « Il m’a appelé quand il est venu à Marseille », a révélé le joueur de Brighton. « Il me voulait mais ça n’a pas marché. Il m’a laissé de très bonnes leçons. Il voulait tirer le meilleur de moi, il ne m’a pas donné le numéro 10 pour rien. Il a été très exigeant, il m’a mis au défi quand il le fallait, il m’a dit quand il me voulait », a-t-il ajouté.

Enciso cible de l’OM, en manque de temps de jeu à Brighton

Toujours selon Sport Witness, Julio Enciso n’a joué que 39 minutes en trois matchs de Premier League cette saison. De Zerbi pourrait réessayer de le recruter à l’Olympique de Marseille si sa situation à Brighton ne s’améliore pas. Le sud-américain a tout a gagner. Il pourrait avoir un temps de jeu plus élevé et quitter le sixième club de Premier League pour intégrer le deuxième club de Ligue 1. L’OM, ne dispute pas les grandes compétitions européennes cette année, mais les olympiens sont bien partis pour se qualifier en Ligue des Champions l’année prochaine.

