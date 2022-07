Mercato OM : Rudi Garcia chipe une ancienne piste de Pablo Longoria?

Après Ghislain Konan, Rudi Garcia tenterait de chiper une nouvelle piste de Longoria : Miralem Pjanic ! D’après les informations d’Ekrem Konur, le Bosniaque devrait rejoindre Rudi Garcia en Arabie Saoudite.

Rudi Garcia a récemment pris les rênes d’Al Nassr en Arabie Saoudite… L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille aurait l’intention de bâtir une équipe compétitive alors qu’elle est déjà composée de Vincent Aboubacar et Talisca.

A gauche, il a déjà recruté Ghislain Konan, latéral gauche qui évoluait à Reims et semblait être une piste de l’OM et Lyon depuis plusieurs semaines. Ekrem Konur, journaliste turc explique via fichajes.net que l’entraîneur français compte récupérer un joueur du FC Barcelone.

Un salaire XXL pour Pjanic à Al Nassr?

Egalement suivi par l’OM, Miralem Pjanic est indésirable chez les Blaugranas. C’est pourquoi Rudi Garcia tenterait de lui offrir une porte de sortie en Arabie Saoudite avec un salaire plus que confortable : entre 7 et 8 millions d’euros.

Experimenté, il n’est plus vraiment au niveau du football européen de haut niveau depuis quelques saisons. Il a notamment été prêté à Besiktas où il n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Les blessures l’ont quelque peu freiné.

El Al Nassar le ha hecho una oferta a Miralem Pjanic Información de @Ekremkonur https://t.co/xu6XQlBCLL — Fichajes.net (@fichajesnet) July 2, 2022

« Je préfère faire un pari sur un autre joueur » — Titi

Miralem Pjanic, indésirable au FC Barcelone, avait été dans les tuyaux de Longoria selon Mundo Deportivo. Si son expérience européenne et sa carrière parlent pour lui, son niveau actuel, son âge et son salaire inquiètent les observateurs, parmi eux Titi n’était pas convaincu par ce qui aurait pu être une fausse bonne idée.

« Non, je préfère faire un pari sur un autre joueur, un meneur comme Pjanic l’a été, un plus jeune. Je dis simplement par rapport au risque du prêt, est-ce qu’il va être impliqué ? C’est tout ça à prendre en compte. C’est 6,5 millions de salaire à l’année, l’OM demande que le Barça paye une partie du salaire, est-ce que le Barça va accepter alors qu’ils ont des difficultés aussi. » Titi c’est toi le boss – Source : Football Club de Marseille (06/06/2022)

