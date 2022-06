Mercato OM : Sampaoli et Longoria visent deux joueurs différents pour remplacer Kamara

Le mercato de l’Olympique de Marseille n’a pas encore débuté. Il s’annonce une nouvelle fois agité. Pablo Longoria va notamment devoir trouver le successeur de Boubacar Kamara, parti libre au terme de son contrat.

Le marché des transferts estival ouvre officiellement ses portes ce vendredi 10 juin 2022. Les dirigeants marseillais attendent de connaître la décision de la DNCG avant de lancer leur mercato. Celui-ci sera une nouvelle fois particulièrement agité. L’une des priorités sera de remplacer le milieu de terrain originaire de Marseille Boubacar Kamara, parti à Aston Villa, au terme de son contrat.

Jorge Sampaoli et Pablo Longoria n’ont pas exactement la même idée sur le profil du joueur à recruter à ce poste. En effet selon les informations de RMC Sport, le président de l’OM apprécie particulièrement Jordan Veretout (29 ans). L’international français est estimé à environ 15 millions d’euros et pourrait avoir un bon de sortie de l’AS Roma cet été, José Mourinho l’ayant beaucoup moins fait jouer en fin de saison.

De son côté, l’entraîneur olympien recherche un joueur capable de casser des lignes, très technique, avec une vision de jeu. D’après RMC Sport, Sampaoli rêve ainsi de Danilo (21 ans), qui évolue à Palmeiras. Ce dernier sort d’une très belle saison et sa côte sur le marché serait bien plus élevée que celle de Veretout. On parle ainsi d’environ 30 millions d’euros. Palmeiras semble également vouloir le conserver.