Mercato OM : Sampaoli toujours à fond sur Gerson !

Le milieu de terrain de L’OM Gerson ne s’est pas envolé en Espagne avec les reste du groupe hier pour le stage de préparation. Il demeure en instance de départ même son transfert vers Flamengo est toujours au point mort. Séville serait toujours à l’affût.

A lire aussi : Mercato OM : Enorme coup de Théâtre dans le dossier Suarez ?

Le feuilleton Gerson se poursuit. Après avoir séché la reprise de l’entraînement, le milieu de terrain brésilien ne s’est pas envolé avec le reste du groupe en Espagne pour un stage de préparation d’une semaine. Le fera-t-il dans les prochaine heures ou jours ? Quoi qu’il en soit, son transfert vers Flamengo est toujours au point mort. Le club brésilien ne veut pas payer le prix réclamé par les dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Marseille avait dû débourser plus de 20 millions d’euros pour s’attacher ses services il y a un an et demi et n’entend pas brader celui qui était encore considéré cet été comme la plus grosse valeur marchande du club.

Pour nous soutenir abonnez-vous à la Chaine Youtube de Football Club de Marseille ici :

Selon les informations de La Provence ce lundi, un autre club continuerait de suivre de près ce dossier. Il s’agit du FC Séville entraîné par un certain Jorge Sampaoli. Son ancien coach avait tout fait pour le faire venir à l’OM, il pourrait également faire le forcing pour le transférer en Espagne. Reste à savoir si ses dirigeants seront prêts à satisfaire les exigences de leurs homologues olympiens.

A lire aussi : Les images du départ de l’OM vers l’Espagne !