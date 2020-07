Mercato OM : Sarr très prisé dans toute l’Europe (Espagne, Angleterre et Allemagne) !

Si aucun des joueurs importants du groupe d’André Villas-Boas ne semble avoir envie de quitter l’Olympique de Marseille, le club risque malgré tout d’avoir besoin de vendre. Dans ce cadre, Bouna Sarr constitue l’une des valeurs marchandes les plus populaires en Europe…

L’Équipe nous apprend en effet aujourd’hui que son profil a particulièrement retenu l’attention des deux clubs de Séville.

Le Betis Séville semble avoir été premier club à faire preuve de son intérêt selon le quotidien français du sport mais son concurrent local, le FC Séville présente des arguments plus convaincants. Le club de Monchi vient en effet de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Il avait ciblé deux joueurs de Ligue 1 pour le poste de latéral droit mais le second, le Rennais Hamari Traoré, semble en voie de prolonger avec son club français. Ne reste plus que le marseillais qui compte déjà un ami dans le vestiaire sévillan, un certain Lucas Ocampos…

Aussi pisté en Allemagne et en Angleterre…

En Espagne, l’Atlético Madrid semble également intéressé par le profil de l’ancien messin. Mais ce n’est pas tout, selon L’Équipe, l’ancienne tête de turc du Vélodrome aurait aussi eu des touches en Angleterre (Newcastle, Southampton et Arsenal) et en Allemagne (Monchengladbach et Leipzig) mais les clubs allemands préféreraient se tourner vers des joueurs de Ligue 1 plus jeunes.

L’Olympique de Marseille aimerait obtenir 15M€ du joueur avec le plus d’ancienneté dans son effectif (avec Yohann Pelé).