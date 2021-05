Mercato OM : Sauzée prévient le duo Longoria – Sampaoli !

La restructuration que va vivre l‘Olympique de Marseille n’inquiète pas Frank Sauzée. Il espère juste que le duo Longoria et Sampaoli ne va pas se tromper sur le profil des joueurs !

L’Olympique de Marseille va devoir beaucoup recruter cet été. Avec plusieurs fins de contrat, des départs et des fins de prêt, il va falloir renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli pour avoir de l’ambition et surtout jouer l’Europa League.

C’est là où il ne faut pas se planter

Depuis plusieurs jours, de nombreux noms sont sortis dans la presse et notamment en Amérique du Sud. Sampaoli a une grande connaissance de cette partie du monde et souhaite faire venir des joueurs venant du Brésil et d’Argentine notamment.

Dans les colonnes de La Provence, Frank Sauzée s’est exprimé au sujet du mercato important qui attend les Olympiens. Ces gros changements ne lui font pas peur, il espère simplement que la direction ne va pas se tromper dans le recrutement, en prenant notamment des joueurs qui collent à l’OM !

« Le chantier de reconstruction ? Ce genre de chose arrive dans les clubs et c’est normal. Il faut re-formater les choses. C’est là où il ne faut pas se planter en ayant à la tête du club des gens qui connaissent le football et qui ne vont pas se faire influencer par des agents ayant un joueur à placer. J’aimerais que les dirigeants fassent un recrutement digne de ce nom, avec des guerriers C’est bien les techniciens, mais il faut, aussi, un état d’esprit de guerrier. Longtemps, il y a eu des gens à la direction qui ne connaissaient rien au football. L’OM ne mérite pas une forme d’incompétence à sa tête. Les propos tenus par l’ancien président sur les Marseillais m’ont complètement stupéfait. Comment peut-on dire ça ? On a été champions d’Europe en étant épaulés par les supporters et les salariés du club, nos premiers supporters. Quand on se faisait éliminer, contre Benfica par exemple, tout le monde pleurait. Maintenant, il faudrait tout stériliser ? Ne pas avoir d’émotions ? Cette interview était lunaire. C’était un profond manque de respect. Ce club mérite des gens qui bandent (sic) pour le foot et pas d’éventuelles spéculations immobilières. » Frank Sauzée – Source : La Provence (26/05/21)