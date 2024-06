Mercato OM : Sérgio Conceição pourquoi ça tarde ?

Maintenant qu’il a réglé sa situation avec le FC Porto, l’OM fait tout pour convaincre Sérgio Conceição ! Mais le temps passe et le technicien portugais n’a toujours pas donné de réponse aux avances du club olympien…

Alors que Pablo Longoria en a fait sa priorité, le dossier Conceiçao tarde à se concrétiser. Selon RMC, « désormais libre de tout contrat après avoir trouvé un accord de séparation avec le FC Porto, l’entraîneur portugais n’a toujours pas donné de réponse à l’Olympique de Marseille. Depuis quelques jours, le club olympien a fait de Conceiçao sa priorité, mais l’OM commence à trouver le temps long. Conceiçao est en pleine réflexion, voire en pleine hésitation, à tel point que l’OM aurait du mal à y voir clair.(…) L’OM espère un dénouement cette semaine. » La direction de l’OM espère trouver rapidement une solution et explore donc en parallèle d’autres pistes…



Fabrizio Romano a fait le point concernant le dossier Sérgio Conceição à l’OM. « L’Olympique de Marseille travaille avec confiance sur la nomination de Sérgio Conceição mais il reste encore des détails à clarifier. Les discussions sont en cours, l’OM fait de son mieux pour que les négociations se poursuivent. Des heures et des jours cruciaux à venir. »

