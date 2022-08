Mercato OM : « Si Dieng est encore là dans 15 jours, il jouera »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi 15 août 2022. Le rappeur marseillais Kemmler revient sur la situation compliquée que traverse Bamba Dieng à l’OM. Il estime que l’international Sénégalais jouera si il reste jusqu’a la fin du mercato.

Le rappeur Kemmler était l’invité de Débat Foot Marseille ce lundi avec Jean Charles De Bono. Il revient sur le cas Bamba Dieng. Selon lui, si l’international Sénégalais est encore au club à la fin du mercato, il pourra se faire une place dans le système de Tudor.

« Il reste 15 jours avant la fin du mercato. Si au terme de ces 15 jours, Bamba Dieng est encore à l’OM, il sera titulaire. C’est une situation qui est très politisée. On sait qu’il y a des problèmes entre l’OM et Diambars mais ça n’explique pas tout. À Marseille, on veut comprendre chaque situation et là dans ce cas précis, on aimerait comprendre ce qui se passe entre Dieng et la direction. Je pense qu’une situation comme ça dans un autre club, cela fait forcément beaucoup moins de bruit. On se doit de comprendre pourquoi un joueur aussi fort n’est pas sur le terrain. Le problème avec Dieng aujourd’hui est plus extra sportif qu’autre. chose. Je comprend que Pablo Longoria ne veuille pas mêler les supporters à tout ça. Quoi qu’il arrive le mercato ferme dans deux semaines. S’ il est encore au club, il doit jouer. » Kemmler – Source : Football Club de Marseille (16/08/2022)

Retrouvez l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille avec Kemmler :

Lucien Favre (OGC Nice) confirme pour Bamba Dieng

Si le jeune international Sénégalais de l’OM a réaffirmé son intention de rester au club, plusieurs autres équipes avaient manifesté leurs intérêts pour le recruter. C’est notamment le cas de l’OGC Nice. Lucien Favre, le coach des Aiglons s’est exprimé à ce sujet lors de la conférence de presse après la rencontre face à Strasbourg.

« C’est un joueur qui prend l’espace, il va vite. Je sais que, comme tous les jeunes qu’on a pris et qu’on prendra peut-être… Il y a du travail, un gros travail. Mais on verra. Il faut trouver des solutions. » Lucien Favre – Source : Prime Vidéo (14/08/22)