Mercato : L’OM compte sur Simon Ngapandouetnbu !

Après avoir signé son premier contrat professionnel avec l’OM en 2019, Simon Ngapandouetnbu pourrait bientôt prolongé son contrat. En effet, le jeune gardien a récemment reçu une proposition de prolongation de 2 saisons.

Alors que son contrat avec l’OM expire en juin prochain, Simon Ngapandouetnbu aurait récemment reçu une proposition de prolongation de contrat de la part du club d’après les informations de La Provence. Après avoir signé son premier contrat professionnel avec son club formateur en 2019, le jeune gardien pourrait donc poursuivre sa progression ici dans les années à venir. En effet, le quotidien régional ajoute que l’offre que lui formulerait l’OM serait un contrat de deux saisons supplémentaires.

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, le portier camerounais n’a jamais réellement eu sa chance en match officiel. En effet, depuis sa signature, il a fait face à l’indéboulonnable Steve Mandanda ainsi qu’à Yohann Pelé. Cette saison, suite au recrutement de Pau Lopez, le jeune gardien de 18 ans devient le troisième dans la hiérarchie des gardiens de but. Par ailleurs, Pablo Longoria croirait en ses qualités et le considérerait comme l’avenir du club phocéen. En effet, même s’il ne joue pas encore régulièrement, Simon Ngapandouetnbu pourrait bénéficier de l’expérience précieuse de ses deux compères pour poursuivre sa progression du côté de Marseille.

En fin de contrat en juin prochain, Simon Ngapandouetnbu (18 ans) a récemment reçu une proposition de prolongation de deux ans #MercatOM #TeamOM #OM https://t.co/7TBhnb8pEs — La Provence OM (@OMLaProvence) August 19, 2021

Je ne vais pas rester indéfiniment — Steve Mandanda

Dans les colonnes de La Provence, Steve Mandanda avait fait savoir qu’il ne serait pas dans les cages olympiennes indéfiniment. À long terme, Simon Ngapandouentbu pourrait donc prétendre à une place de titulaire dans les buts de l’OM.

« La concurrence, pour parler de Pau López qui vient d’arriver, c’est normal. Dans chaque équipe qui veut jouer le haut du tableau, tous les postes sont doublés, nous ne sommes pas les seuls. Yohann Pelé n’étant plus là, il fallait recruter un gardien. J’avais eu une discussion avec Pablo Longoria la saison dernière, je savais que quelqu’un devait arriver. J’ai 36 ans, je ne vais pas rester indéfiniment, le poste de gardien de but ne m’appartient pas et, à un moment donné, il faudra que je parte. Mais je suis encore là ! Je vais jouer le maximum de matches que le coach me fera jouer et essayer de prendre un maximum de plaisir pour finir du mieux possible. C’est une évolution normale. À un certain âge, à un certain niveau, il faut du changement. Je le vis très bien, parce que j’en avais parlé en amont avec Pablo. Ce qui se passe ne me surprend pas. C’est bien pour tout le monde qu’il y ait du nouveau… » Steve Mandanda – Source : La Provence (05/08/2021)