Mercato OM: Strootman va encore coûter très cher…

Kevin Strootman a rejoint Cagliari au mercato estival. Alors qu’il ne s’est jamais imposé sous les couleurs de l’OM, il devrait encore coûter très cher à l’écurie marseillaise…

Prêté la saison passée au Genoa, Kevin Strootman a repris des couleurs en retrouvant la Serie A. Championnat qu’il connaît bien pour avoir joué à l’AS Rome de 2013 à 2018. Raison pour laquelle le néerlandais souhaitait repartir la saison prochaine, loin de l’Olympique de Marseille. Et ses désirs ont été entendus, puisqu’il s’est engagé avec Cagliari. Le président de club sarde, a donné des précisions financières sur le transfert du milieu de terrain, et l’OM ne sort pas forcément gagnant dans cette opération…

Un salaire couvert à 70% par Marseille

« S’il y a d’autres opportunités sur le marché, comme celle de Strootman, qui a un salaire couvert à 70% par Marseille, nous les saisirons d’office. Kevin m’a même dit qu’il voulait terminer sa carrière ici avec nous » Tommaso Giulini— Source: Corriere dello Sport (14/07/21)

L’OM pourrait donc encore verser 380 000€ bruts par mois, sachant que l’international néerlandais percevait 550 000€ bruts par mois.

Malgré des performances pas à la hauteur des attentes, il n’aura jamais manqué de professionnalisme. Il a même tenu à adresser un message d’adieu à son ancien club :

« Plein d’ambition et avec la forte conviction que Marseille était l’endroit idéal pour moi, je suis arrivé à l’OM à l’été 2018. Même si j’ai fait tout mon possible et donné toute mon énergie pour l’équipe durant ces années, les choses ne se sont pas déroulées comme le club et moi l’imaginions. Maintenant, le temps est venu de prendre encore un nouveau chemin et j’aimerais souhaiter à tous les joueurs, ainsi qu’à l’ensemble des personnes impliquées dans le club une grande saison, en espérant que l’OM rebondira et retrouvera la place qu’il mérite ! Allez l’OM. » Kevin Strootman — Source: Instagram (08/07/21)