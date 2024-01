Mercato OM : « Thauvin a tout de même rabaissé Marseille »

Dans l’émission Débat Foot Marseille, notre invité Belmel Bouzelifa s’est opposé au retour de Florian Thauvin à l’Olympique de Marseille.



Arrivé libre aux Tigres en 2021 en provenance de l’OM, Florian Thauvin évolue désormais à l’Udinese en Serie A. L’international français a inscrit 5 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues. Dans Débat Foot Marseille, notre invité Belmel Bouzelifa s’est opposé au retour de l’attaquant de 31 ans à Marseille.

A LIRE AUSSI: Vente OM : La mise au point de Molina sur la déclaration buzz saoudienne !

« Thauvin a rabaissé Marseille, ce qui n’a pas été apprécié par les supporters »

« Thauvin a eu des déclarations maladroites au moment de partir au Mexique. Il a tout de même rabaissé Marseille, par rapport à ses enfants, l’école ou encore l’environnement ce qui n’a pas été apprécié par les supporters de l’OM, a souligné Belmel Bouzelifa. Il a pensé faire une trajectoire similaire à celle d’André-Pierre Gignac, mais il a échouer au Mexique. Je ne remets pas en question ses qualités footabllistiques mais avant sa grosse blessure, après cela a été beaucoup plus compliqué. Cela valorise le travail de Gignac, ce n’est pas si facile de réussir dans le championnat mexicain. De même que Andy Delort qui était en échec. Je n’ai pas l’impression que Thauvin soit fantastique en Italie », a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI: Lyon – Rennes, OM – Monaco… le programme TV complet de cette J19 de Ligue 1 !

Thauvin de retour en Ligue 1 ?

À noter que le joueur de l’Udinese a récemment fait un appel du pied à la Ligue 1 : « Revenir en Ligue 1 ailleurs qu’à Marseille ? En tant que sportif de haut niveau, je dois aussi penser à ma carrière, et à avancer. Je suis déterminé à aller dans le club qui m’offrira la possibilité de retrouver mon meilleur niveau. Donc pour répondre à la question, oui« , a affirmé Thauvin malgré son attachement à l’OM.

Florian Thauvin confirme qu’il aimerait revenir en Ligue 1 💬🇫🇷 « Le Championnat me manque, la vie en France aussi. La L1 est un Championnat que je connais particulièrement bien, dans lequel j’ai été performant. […] Un retour en France sera la priorité quand je partirai [de… pic.twitter.com/meA0tJwu6t — Footballogue (@Footballogue) January 24, 2024

Dans un entretien accordé à L’Equipe ce jeudi, le Français a également expliqué qu’il suit toujours la Ligue 1 de très près et qu’il rêve de faire son retour dès que l’occasion se présentera: « Le Championnat me manque, la vie en France me manque aussi. La L1 est un Championnat que je connais particulièrement bien, dans lequel j’ai été performant… À un moment donné, si j’ai cette possibilité, qu’un bon projet se présente, bien évidemment que j’aimerais revenir en L1. Mais pour l’instant, je suis sous contrat avec l’Udinese (jusqu’en 2025), ils m’ont fait confiance après mon aventure mexicaine donc je suis content d’être ici et il y a une mission maintien à accomplir, confie Thauvin à L’Equipe. Cet hiver ? Je l’étudierai. Pour être honnête, je ne suis pas dans cette optique-là, malgré quelques touches, mais un départ est plus probable l’été prochain. En tout cas, un retour en France sera la priorité quand je partirai. Mais je ne veux pas rentrer pour rentrer, il faudra une identité et un jeu qui me correspondent.(…) Regretter de quitter l’OM ? Non, je ne regrette pas car la vie est faite de choix et il faut les assumer, mais c’est toujours difficile de quitter un grand club comme l’OM, surtout que le président Pablo Longoria avait fait d’énormes efforts pour me garder, mais j’avais vraiment besoin de voir autre chose, après tant d’années au club », a-t-il conclu.