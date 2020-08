Mercato OM : Thauvin, prix en baisse ? L’Atalanta insiste, deux clubs de Premier League très intéressés ?

Florian Thauvin n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM. L’ailier champion du Monde 2018 semble motivé à l’idée de rester jusqu’au bout de son contrat. Cependant, l’OM pourrait être tenté de récupérer un somme cet été et d’économiser son salaire…

C’est en tous cas ce qu’affirme le média italien TMW ce mercredi. En effet, Tuttomercatoweb expliquait hier que l’Atalanta piste toujours Florian Thauvin. Des négociations seraient même en cours entre les deux clubs. Alors qu’un montant de 20 M€ a été évoqué, l’OM ne demanderait plus que 15 M€ dans ce dossier, alors que l’Atalanta proposerait encore moins…

L’Atalanta, Leicester et Aston Villa visent Thauvin ?

De plus, deux équipes de Premier League, Leicester et Aston Villa, seraient aussi fortement intéressées par le joueur. Cependant, Thauvin veut participer à la prochaine Ligue des Champions. L’hypothèse d’une dernière saison avant un départ libre reste donc la plus probable aujourd’hui. Même si Pablo Longoria pourrait tenter de convaincre l’ancien grenoblois de prolonger son contrat…

Le nouveau DS de l’OM était resté flou concernant ce dossier lors de la conférence de presse organisé la semaine dernière…

Florian est un actif en plus par rapport à la saison dernière — Longoria

« On a un effectif avec plusieurs joueurs en fin de contrat. La première chose que je veux dire, c’est que j’ai l’intention de travailler sur un projet à long terme. Mais pour être ambitieux et réussir, il faut prendre des décisions dès maintenant. Je suis ici depuis une semaine, je connais les différentes situations contractuelles. On va aborder ces questions dans les prochains jours, pour Florian et les autres joueurs. Pour l’effectif actuel, Florian est un actif en plus par rapport à la saison dernière. C’est un plus pour le coach d’avoir un joueur avec les qualités de Florian. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (13/08/2020)