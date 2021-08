Ces derniers jours, Thiago Almada semblait se rapprocher d’Atlanta United. Toutefois, le timing serait trop court pour réaliser le transfert cet été. À en croire un suiveur de la MLS, l’Argentin pourrait donc s’y rendre cet hiver.

Le feuilleton Thiago Almada continue de faire parler. Déjà d’accord contractuellement avec l’OM, le milieu offensif argentin semblait s’être finalement rapproché d’Atlanta United ces derniers jours. Toutefois, le mercato estival se clôture le 5 août en MLS. Un timing qui serait trop court pour finaliser le transfert de Thiago Almada du côté d’Atlanta United. De son côté, le club américain aurait donc décidé de se rabattre sur le profil d’un autre joueur pour compenser l’arrivée du milieu offensif argentin. En effet, Atlanta serait sur le point de payer la clause libératoire du milieu offensif de Gremio, Ferreira. Toutefois, la piste Thiago Almada ne semble pas avoir été abandonnée pour autant.

Par ailleurs, Atlanta United ne semble pas avoir refermé définitivement la piste Thiago Almada. À en croire les informations de Felipe Cardenas, un suiveur de la MLS pour The Athletic, Atlanta United pourrait relancer le dossier menant au milieu offensif argentin en janvier prochain. Toutefois, la volonté du joueur pourrait changer la donne. Ces dernières semaines, de nombreux journalistes s’accordent à dire que Thiago Almada veut poursuivre sa carrière sur le continent européen.

Mais l’OM ne perd pas espoir dans ce dossier. Pablo Longoria compterait sur la volonté de l’Argentin pour l’enrôler cet été. Priorité de Jorge Sampaoli, Thiago Almada se verrait bien évoluer sous ses ordres. En cas de venue, il deviendrait numériquement l’éventuel remplaçant de Dimitri Payet. Reste à savoir quelle destination choisira l’Argentin dans les semaines à venir.

Sources: Thiago Almada will not sign for Atlanta United this window. A January arrival date most likely for the 20-year-old Vélez Sarsfield attacker.

Big MLS notebook with @samstejskal and @PaulTenorio. https://t.co/1np8ubv8H6

— Felipe Cárdenas (@FelipeCar) August 5, 2021