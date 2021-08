Mercato OM : Toujours un espoir pour Thiago Almada ?

Depuis ces derniers jours, Thiago Almada était annoncé avec insistance du côté d’Atlanta United. Son transfert semblait même imminent. Toutefois, la donne semble avoir changé et l’OM pourrait continuer d’y croire…

Thiago Almada à l’OM, c’est le feuilleton depuis le début de ce mercato estival. Alors que le milieu offensif argentin est déjà d’accord contractuellement avec le club phocéen depuis de nombreuses semaines, ce dernier semblait s’être rapproché définitivement d’Atlanta United ces derniers jours. Mais rien ne semble encore officiel, bien au contraire… Le club américain serait sur le point d’enregistrer une arrivée au même poste que Thiago Almada.

On le sait depuis quelques temps, Thiago Almada veut poursuivre sa carrière sur le continent européen. Du côté de l’OM, Jorge Sampaoli a fait du joueur sa priorité pour devenir l’éventuel remplaçant de Dimitri Payet. Pour le milieu offensif argentin, sa priorité est de continuer sa carrière en Europe. De plus, il serait emballé à l’idée d’évoluer sous les ordres du technicien argentin.

Une bonne nouvelle pourrait faire plaisir aux supporters olympiens. Face à la complexité de l’opération et à l’incertitude du joueur, Atlanta United aurait décidé d’abandonner la piste menant à Thiago Almada pour se rabattre sur le profil de Ferreira. À en croire les informations de Marco Corradi, le club américain serait même sur le point de payer la clause libératoire du milieu offensif de Gremio. De plus, le marché des transferts américain se clôture le 5 août. Ce qui expliquerait la volonté d’Atlanta United de se rabattre sur un autre dossier. Cette nouvelle pourrait faire espérer à nouveau Pablo Longoria ainsi que les supporters olympiens.

Con #Almada titubante (è tornato in corsa l’#OM) e vista la chiusura del mercato esterno per l’#MLS fissata al 5 agosto, l’#AtlantaUnited ha allora sondato #JoaoPedro (#Cagliari), #Ounas (#Napoli) e #RicardoHorta (#Braga). Tre no. Da qui la mossa su #Ferreira, pagando la clausola

— Marco Corradi (@corradone91) August 4, 2021