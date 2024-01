Mercato OM : Truffert et Merlin bloqués, d’autres pistes envolées ! La nouvelle priorité est…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille semblait proche de boucler le dossier Quentin Merlin mais Nantes bloque finalement le dossier. L’OM pourrait activer son plan de secours, à savoir un retour de Nuno Tavares…

En effet, le plan A Adrien Truffert est bloqué par Rennes, c’est la même chose concernant Quentin Merlin qui devrait aussi rester dans son club (Nantes). Entre temps, d’autres pistes comme Doig ou encore Locko sont parties, l’OM pourrait donc se rabattre sur Nuno Tavares au poste d’arrière gauche.

Ce dernier joue peu à Nottingham Forest où il est encore prêté par Arsenal cette saison. Si Arsenal serait ouvert à son retour en Ligue 1, Nottingham n’aurait pas donner son feu vert pour casser le prêt. Selon RMC, « si ce n’est pas l’option prioritaire, Nuno Tavares aimerait revenir à l’OM, qui a un intérêt concret pour le joueur mais aussi d’autres pistes. » Le mercato de l’OM a bien du mal à décoller, un retour de Tavares serait-il une plus-value par rapport à Lodi ? Le joueur portugais avait réalisé un début de saison canon avec l’OM avant de rentrer dans le rang et de montrer un visage de plus en plus nonchalant. Selon l’Equipe, « mardi soir la piste prioritaire travaillée par le board marseillais menait à Nuno Tavares. » Des renseignements ont également été pris sur Bradley Locko (annoncé à West Ham) ou encore l’Espagnol Angelino.

Vers un retour de Nuno Tavares !

• Les alternatives à Quentin Merlin n’ont pas changé : Nuno Tavares, Angeliño (RB Leipzig, en prêt à Galatasaray) et Bradley Locko (Brest) sont des pistes explorées… L’Equipe | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/QJ6TyeAS8Q — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) January 24, 2024



Ces derniers jours, l’Olympique de Marseille s’est activé sur le poste de latéral gauche. La direction marseillaise avait coché le nom d’Adrien Truffert ou encore de Josh Doig mais ces deux dossiers paraissent aujourd’hui irréalisable. La cellule de recrutement s’est alors rabattu sur Quentin Merlin.

Seulement, ça bloque avec le Nantais alors que toutes les parties sont tombées d’accord ce mardi. Ouest-France explique donc pourquoi cette transaction n’est toujours pas bouclée ! En effet, le FC Nantes ne veut pas lâcher son joueur sans lui avoir trouvé de remplaçant. Tant que les Canaris n’auront pas bouclé l’arrivée du latéral gauche, il semble compliqué de voir Merlin à l’OM.

A LIRE AUSSI : Mercato : La déclaration étonnante de la dernière recrue de l’OM !

⚽ Quentin Merlin va-t-il rejoindre l’OM ? Toutes les parties sont tombées d’accord. La balle est pourtant dans le camp du FC Nantes désormais. Explications ⬇️https://t.co/N2Gq6h86f6 — Ouest-France Sports (@sports_ouest) January 23, 2024

Quentin Merlin va trembler à l’OM ! Ramenez-moi quelqu’un de solide ! Respectez-nous !

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille, Massimo Stern est revenu sur la piste de l’international espoir français, qui n’a pas le niveau selon lui pour jouer à l’OM.

« Il faut arrêter avec Quentin Merlin. Rien que quand j’entends son nom, je sais qu’il va trembler. Il va passer côté Ganay et se faire insulter par Mireille et Bertrand, il va trembler ! Ramenez-moi quelqu’un de solide, a déploré Massimo Stern. Respectez-nous ! Je l’ai vu jouer à Nantes, c’est brouillon, il se fait balader défensivement. Offensivement, il a un pied mais il faut le changer au bout de 55 minutes », a-t-il ajouté.