Mercato OM : « tu ne vas pas changer encore tous tes défenseurs centraux !»

Et hier dans l’émission l’Apéro Mercato, notre journaliste et son invité ont donné leur avis par rapport à l’éventuel transfert de Samuel Gigot. Le défenseur central est annoncé sur le départ.

🇫🇷🇹🇷#MercatOM : « Gigot? Je serai plus pour garder ce genre de joueurs-là. Sinon, combien on va en recruter encore? 15 comme les dernières années? »#OM pic.twitter.com/rAyuQgfFDF — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 20, 2024

Annoncé sur le départ depuis quelques jours. Le défenseur central Samuel Gigot voudrait rester à l’Olympique de Marseille. Malgré tous, les consultants dans l’apéro mercato ont évoqué son transfert. Pas de quoi ravir Benjamin Courmes, journaliste de FCMarseille, « Gigot si tu le vends 8, 9, 10 (millions d’euros) bon je pense qu’effectivement c’est difficilement refusable pour l’OM. Mais derrière il va falloir recruter un joueur tu ne sais pas s’il va faire la maille non plus. Est-ce que ça va être performant, Gigot tu sais quand même que ça va ! Ça fait le taf ce n’est pas extraordinaire mais ça fait le taf surtout s’il est remplaçant. S’il fait moins de matchs que d’habitude, il a le tempérament, il sait où il est. Voilà mais si tu perds Gigot et que tu perds aussi Mbemba. Enfin moi je ne sais pas, tu vas tu ne vas pas tu ne vas pas changer encore tous tes défenseurs centraux ! » peste Benjamin Courmes. Le défenseur central de 30 ans a disputé 21 matchs de championnat et inscrit 3 buts. Selon transfermarkt sa valeur marchande est estimée à 9 millions d’euros. Il est sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2025.

