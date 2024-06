Mercato OM : Marseille trop gourmand ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Annoncé depuis quelques jours au Qatar le milieu de terrain Jordan Veretout, pourrait finalement rester à Marseille. Le club phocéen ce serait très exigeant, Quant au montant du transfert.

Al-Duhail, club qatari coaché par Christophe Galtier serait très intéressé par l’expérience du milieu français de 31 ans. Le marseillais, Jordan Veretout n’est pas fermé à un transfert, de plus il est l’un des plus gros salaires du club. À 1 ans de la fin de son contrat, le club qatari aimerait se payer ses services. Néanmoins l’Olympique de Marseille serait trop exigeant sur le montant d’un éventuel transfert, pour un joueur âgé de 31ans annonce l’Equipe. Une gourmandise qui pourrait refroidir le club d’Al-Duhail « qui pensait que Marseille cèderait plus volontiers un si gros salaire, à cet âge ». Reste à voir ce que le futur coach de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi décidera avec Jordan Veretout.

Selon le journaliste RMC, Fabrice Hawkins, « Al-Duhail prépare une offre pour Jordan Veretout. Le milieu de l’OM a déjà discuté avec Christophe Galtier l’entraîneur du club. Veretout est ouvert à un départ. L’autre piste d’Al-Duhail mène au joueur de Lille Benjamin André ! » Le milieu de terrain dispose du 3e plus gros salaire de l’OM, un contrat jusqu’en 2025 avec une saison de plus en option.

Veretout ouvert à un départ au Qatar ?

🚨 Excl : Al-Duhail prépare une offre pour Jordan Veretout 🔹Le milieu de l’OM a déjà discuté avec Christophe Galtier l’entraîneur du club🇶🇦

Passé par l’AS Roma entre 2019 et 2021, le coach lillois a bien connu Jordan Veretout, qui a évolué sous ses ordres en Italie. Le milieu marseillais garde un très bon souvenir de cette coopération.

« Avec Paulo Fonseca à Rome c’était top ! Il aime le jeu ! »

« Avec Paulo Fonseca à Rome c’était top ! On s’est régalé, il aime le jeu, a indiqué Veretout dans les colonnes de La Provence. J’ai beaucoup appris avec lui, je l’admire. Ce n’est pas pour rien si Lille produit du beau jeu, c’est la patte du coach. Je l’aime bien, on s’entend bien mais je ne sais pas de quoi sera fait son avenir », a-t-il ajouté.

