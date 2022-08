Mercato OM : Tudor a été cash sur l’avenir de Jordan Amavi !

À la suite d’une nouvelle altercation entre Jordan Amavi et Igor Tudor, l’entraineur croate aurait spécifié à son joueur qu’il ne jouerait plus jamais sous les couleurs marseillaises.

L’avenir s’assombrit pour Jordan Amavi à Marseille. Prêté la saison dernière à l’OGC Nice où il n’a pris part qu’à 9 rencontres, le défenseur de 28 ans n’a pas été conservé par les Aiglons et a donc fait son retour à Marseille à la reprise de l’entraînement. Présent au stage de pré-saison de l’OM en Angleterre, Amavi a tout simplement été écarté par Igor Tudor qui lui a spécifié qu’il ne comptait pas sur lui.

Amavi ne jouera plus tant que Tudor sera là

Une altercation aurait eu lieu entre le joueur et son entraîneur à la veille du match amical contre le Betis Séville. La relation entre le latéral gauche qui a pourtant disputé les trois premiers matchs de préparation, et son entraîneur croate semble avoir atteint le point de non retour. D’après L’Equipe, à la suite d’une broutille à l’entraînement, Tudor aurait interpellé Amavi en lui rappelant que tant qu’il serait le coach de l’OM, il ne jouerait plus jamais. Pour l’entourage du joueur, cette nouvelle déclaration est un prétexte. Ils estiment que le club ne veut pas donner sa chance à Amavi et qu’il voulait se séparer du latéral gauche dès son retour de près de Nice. L’avenir de Jordan Amavi semble donc s’écrire plus que jamais loin de Marseille…

Amavi, seul un prêt est envisageable ?

Prolongé à la surprise générale l’année dernière jusqu’en juin 2025, le natif de Toulon ne rentre pas dans les plans de son nouvel entraineur Igor Tudor, difficile donc de l’imaginer rester au club une saison supplémentaire. En juin dernier, l’Équipe précise que « le gaucher, ne compte pas faire de cadeau à l’OM alors qu’il a été prolongé l’été dernier jusqu’en 2025 à des conditions salariales très avantageuses. Les dirigeants espèrent malgré tout trouver une porte de sortie au joueur, mais cela sera très difficile vu son contrat, et seul un nouveau prêt semble possible. »

