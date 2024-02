< Mercato OM: Tudor en concurrence avec Gattuso ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Sans club depuis son départ de l’OM l’été dernier après une belle saison qui s’était mal terminée, Igor Tudor aurait une possibilité pour retrouver un banc. Le coach croate pourrait revenir dans son pays d’adoption l’Italie…

En effet, selon Tuttosport, le Torino a coché le nom d’Igor Tudor pour la saison prochaine. Il faut dire que l’actuel coach du club italien, Ivan Juric, pourrait quitter le Torino pour rejoindre la Premier League. Le nom du technicien croate est avancé mais aussi celui du coach de l’OM, Gennaro Gattuso…

🔴 De nouveaux contacts ont eu lieu entre le Torino et Igor Tudor, qui est le favori pour remplacer Jurić ! 🇭🇷 🗞 @tuttosport pic.twitter.com/HRhCHVWnZf — Vibes Foot (@VibesFoot) February 13, 2024



Arrivé à l’Olympique de Marseille en juillet 2020 en provenance de Dortmund, Leonardo Balerdi a fêté avant la trêve internationale son 100e match avec le club phocéen. Le défenseur de 24 ans est revenu sur les moments marquants depuis son arrivée dans une interview accordée à La Provence.

Arrivé en juillet 2020 à l’OM en provenance de Dortmund, Leonardo Balerdi a fêté son 100e match sous les couleurs olympiennes avant la trêve internationale. « Beaucoup de gens ignoraient que je n’avais que 15 matches professionnels dans les jambes en arrivant ici, a confié l’argentin dans les colonnes de La Provence . C’est très bien d’avoir porté 100 fois le maillot de l’OM. Je me sens de mieux en mieux. C’est une fierté d’être le deuxième plus ancien de l’effectif derrière Valentin (Rongier), à égalité avec Pape (Gueye), a t-il ajouté.

L’international argentin a connu plusieurs entraîneurs sur le banc marseillais: André Villas Boas, Jorge Sampaoli, Igor Tudor et désormais Gennaro Gattuso. Le technicien croate l’a particulièrement marqué: « J’ai joué avec tous les entraîneurs, chacun m’a fait grandir, grâce à eux je pense que je peux jouer dans tous les championnats. Mais Tudor m’a vraiment fait confiance, m’a donné beaucoup de temps de jeu. Son système, son exigence m’ont beaucoup plu. Je savais qu’il serait resté derrière moi quelle que soit ma prestation. Il m’a toujours, toujours soutenu, même quand il y avait des doutes autour de moi. Je l’en remercie« , a affirmé le défenseur central de l’OM.

« J’ai eu l’impression d’être sur un volcan »

Son premier match au Vélodrome, réputé pour sa ferveur quasiment unique en France, voire en Europe, restera gravé à vie dans la mémoire de Balerdi: » J’avais pris un rouge, mais j’avais bien joué ! On menait 2-0, ils étaient revenus à 2-2 et j’ai été expulsé parce que j’avais trop d’envie et j’y étais allé un peu fort sur un tacle. Mais ce stade plein avec des supporters, je le savoure à chaque match… Pendant l’échauffement, j’en profite énormément, je sens la ferveur et l’émotion des gens, ensuite je rentre dans ma bulle. Des matches où le Vélodrome m’a fait penser à l’Argentine? Il y en a beaucoup! Les Clasicos, les matches de Ligue des champions, et celui contre Strasbourg (4-0, en mai 2022). C’était incroyable, j’étais en tribunes donc j’ai pu en profiter à fond. J’ai eu l’impression d’être sur un volcan », a-t-il décrit.

Le joueur passé par Boca Juniors aimerait remporter un titre avec l’OM: « Ça me plairait beaucoup de gagner un titre ici, je sais ce que ça représente pour les gens. Ils en ont besoin, L’offrir à cette ville, ces supporters, vivre les célébrations… Ça serait incroyable », a conclu Leonardo Balerdi.