Mercato OM : « Tudor? Il faut qu’il parte »

Au micro de RMC ce lundi dans son émission, Jérôme Rothen a donné son avis sur l’avenir d’Igor Tudor. Le consultant est contre le fait de conserver le coach croate.

Ce lundi, le débat était encore sur l’avenir d’Igor Tudor. Le coach croate pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison après seulement un an sur le banc marseillais. Pourtant, certains ne sont pas de cet avis dans les médias comme Eric Di Meco. De son côté, Jérôme Rothen a un avis bien tranché !

En effet, Jérôme Rothen était dans son émission ce lundi pour évoquer cet sujet. « Je ne sais pas si c’est une bonne nouvelle de voir Tudor partir. Aujourd’hui, c’est l’heure du bilan et ça finit mal. Trois défaites sur les quatre derniers matchs, avec certains joueurs aussi, ça finit mal, rappelle Jérôme Rothen sur RMC. Il faut que la saison se termine très vite et ce n’est pas de bon augure pour la saison prochaine. C’est problématique pour repartir avec cet état d’esprit-là pour une année qui va être très longue. Avec tout ce que nous dit Florent Germain (correspondant à Marseille), ce que dégage Tudor, je n’ai pas l’impression qu’il ait envie de mettre de l’eau dans son vin. L’année dernière, Sampaoli, soi-disant, on s’ennuyait, à l’arrivée il finit deuxième. À l’heure actuelle, il n’y a que trois points d’écart et quatre buts de plus entre la saison dernière et cette année. Tu seras obligé d’évoluer, chose qu’il n’a jamais réussi à faire. Il faut qu’il se pose les bonnes questions et je n’ai pas l’impression qu’il ait envie de le faire, donc il faut qu’il parte »

Di Meco veut conserver Tudor

Au contraire, Eric Di Meco n’a pas souhaité rentrer dans ce débat. L’ancien défenseur de l’OM a explicité son envie de voir le Croate s’inscrire dans une deuxième saison à Marseille

« Je n’oublie pas que Tudor est arrivé sans expérience du haut niveau, que deux joueurs ont voulu le faire partir, rappelle Eric Di Meco. Que la coupe du monde est arrivée en plein milieu de la saison, il a perdu Harit assez rapidement et Ounahi. J’aurais aimé le voir continuer une deuxième saison à l’OM et qu’il s’occupe de la préparation. »