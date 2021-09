Alors que le mercato estival est officiellement terminé, la Juventus ciblerait Boubacar Kamara. À un an de la fin de son contrat, la Vieille Dame aimerait enrôler le milieu de terrain gratuitement la saison prochaine.

Après avoir failli partir dans les derniers instants du mercato estival, Boubacar Kamara a finalement pris la décision de rester à l’OM cette saison.

En effet, le milieu de terrain olympien disposait de deux offres anglaises dans les derniers instants du mercato. Si Pablo Longoria a poussé pour s’en séparer et récupérer des liquidités, Boubacar Kamara n’a pas été emballé par ces deux offres. En effet, Wolverhampton et Newcastle étaient les deux seuls clubs intéressés par son profil. Toutefois, Boubacar Kamara a décliné ces deux propositions puisqu’il estimait que ces projets ne seraient pas idéaux pour sa progression.

En revanche, s’il n’est pas parti cet été, il pourrait très bien plier bagages à l’issue de la saison. À un an de la fin de son contrat avec le club phocéen, le milieu de terrain n’a toujours pas prolongé et plusieurs écuries européennes suivent attentivement son profil en vue de le récupérer libre à l’issue de la saison.

McKennie remplacé par Kamara à la Juventus ?

Si l’AC Milan s’est manifesté lors du mercato estival pour tenter de récupérer Boubacar Kamara, un autre cador italien serait à l’affût. En effet, à en croire les informations révélées par Tuttosport, la Juventus songerait à se séparer de Weston McKennie. En effet, le milieu de terrain américain aurait même pu partir du côté de West-Ham avant la fin du mercato estival.

De ce fait, la Juventus aurait manifesté son intérêt pour Boubacar Kamara, libre de toute contrat à l’issue de la saison. Mis à part sa situation contractuelle, la Vieille Dame apprécierait en lui sa polyvalence et son potentiel. En effet, Boubacar Kamara est capable d’évoluer à deux postes : défenseur central et milieu de terrain.

Toutefois, le média italien croit savoir qu’Aurélie Tchouaméni serait la priorité des Bianconeri à ce poste. Reste à savoir si la Juventus pourrait envisager de faire coup double l’été prochain. Dernièrement, on apprenait que l’OM avait soumis une offre de prolongation de deux ans à Boubacar Kamara. Affaire à suivre…

Kamara a été titulaire et c’était ton meilleur joueur – Mourad Aerts

« Boubacar Kamara se fait un peu défoncer en ce moment. C’est à dire qu’on dit qu’il est ingrat, qu’il vaut rien sans le club, qu’on a pas besoin de lui. Et puis arrêter de dire qu’il a été bon, moyen ou plus donc en fait il y a ce petit truc qui commence à grandir parce qu’on est dans une hype des nouveaux recrutements. On est très hypé par les nouveaux joueurs donc on se dit « En fait Kamara on s’en fou ». Et puis en plus de ça on ne se rend pas compte et on ne valorise pas assez que faire deux saisons comme Kamara l’a fait, à un poste qui n’est pas le sien de formation dans un contexte très compliqué à l’Olympique de Marseille, à 20 ans, très peu de joueurs l’ont fait. Mais nous par contre on va s’enflammer sur d’autres joueurs. Moi j’apprécie beaucoup Romain Perraud. Mais je ne suis pas sûr qu’il aurait réussi à l’OM. De toute manière il a signé en Angleterre. J’étais pour le fait qu’il vienne. Mais par contre quand quelqu’un est à l’OM, il faut comprendre comme c’est difficile d’être titulaire à l’OM. Kamara, il a été titulaire et c’était ton meilleur joueur. Oui l’équipe était nulle, mais c’était ton meilleur joueur. » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (01/08/2021)