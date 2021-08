Après avoir enregistré plusieurs arrivées depuis le début du mercato estival, Pablo Longoria se pencherait désormais sur les ventes pour équilibrer les comptes. Alors que plusieurs clubs sont à l’affût sur Boubacar Kamara, l’AC Milan souhaiterait le récupérer libre l’été prochain.

Tout comme Duje Caleta-Car, Dario Benedetto ou Nemanja Radonjic, Boubacar Kamara figure parmi les joueurs susceptibles de plier bagages cet été. À un an de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara disposerait de nombreuses offres. Ces derniers jours, Newcastle, Séville ou l’AC Milan sont les clubs les plus associés au profil du milieu de terrain olympien. Pablo Longoria le sait, il sera certainement contraint de le vendre ou de réussir à le prolonger pour éviter de le voir partir libre la saison prochaine. Toutefois, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat et laisse planer le douter sur son avenir. Alors que Newcastle a formulé une offre aux alentours de 11 millions d’euros pour tenter de l’enrôler ces derniers jours, l’AC Milan souhaiterait rapatrier le joueur gratuitement en juin 2022.

Milan ne lâche pas Kamara

Aujourd’hui, on apprend que les Rossoneri sont toujours très intéressés par Boubacar Kamara. Toutefois, à en croire les informations du média MilanNews.it, les dirigeants de l’AC Milan ne sembleraient pas enclin à le récupérer cette saison. Conscient de la situation contractuelle de Boubacar Kamara, le club italien privilégierait de le récupérer libre la saison prochaine pour ne pas débourser le montant réclamé par l’Olympique de Marseille. De ce fait, le club lombard aimerait entamer des discussions concrètes avec le milieu de terrain olympien à partir de janvier 2022 pour négocier les éventuels termes d’un futur contrat. Une nouvelle qui ne devrait pas faire plaisir à Pablo Longoria. En revanche, l’AC Milan pourrait donc prendre le risque de voir Boubacar Kamara leur passer sous le nez. En effet, Séville et Newcastle sont également à l’affût.

KAMARA PRÊT À PARTIR DE L’OM

De son côté, Boubacar Kamara serait aujourd’hui prêt à partir. Après avoir signé son premier contrat professionnel à l’OM en 2017, Boubacar Kamara est un pur produit du centre de formation olympien. Il a engrangé de l’expérience et la confiance de ses entraîneurs année après année. Aujourd’hui, il se verrait bien changer d’air. Lors d’une conférence de presse en avril dernier, il avait déjà laissé planer le doute sur son avenir. Reste à savoir de quelle manière évoluera le dossier.

« Au vu de cette saison, on savait très bien qu’on n’allait pas la faire. Il y a quatre équipes devant. Ce n’est pas la Ligue des champions qui me posera problème pour resigner ou pas. Je suis ici depuis tout petit. Cette sensation de partir je ne l’ai jamais ressentie. Mais je pense que je suis prêt à aller n’importe où avec ce que j’ai vécu à l’OM. » Boubacar Kamara – source : Conférence de presse (22/04/2021)