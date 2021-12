Arrivé l’hiver dernier en provenance de Naples, Arkadiusz Milik serait de nouveau suivi de près par la Juventus Turin en vue du prochain mercato.

Le mercato hivernal se rapproche… Alors que l’Olympique de Marseille se trouve à la troisième place au classement, Jorge Sampaoli a dernièrement fait savoir qu’il espérait du mouvement cet hiver. En effet, le technicien argentin a réclamé 2 à 3 arrivées pour suffire à ses besoins. Toutefois, avant d’enregistrer l’arrivée d’un éventuel renfort, Pablo Longoria est contraint de vendre un ou plusieurs joueurs afin de soulager les finances du club phocéen.

À lire aussi : Mercato OM : Un départ de Milik envisagé ?

Si les départs de Boubacar Kamara ou de Duje Ćaleta-Car semblent les plus probables, Pablo Longoria ne devrait pas non plus fermer la porte à un départ de tout autre joueur refuser si une offre impossible à refuser arrivait sur la table.

La Juventus toujours intéressée par Milik

Par ailleurs, d’autres joueurs comme Arkadiusz Milik suscite les convoitises en Europe. À en croire les informations révélées par Tuttosport, la Juventus Turin serait une nouvelle fois intéressée par le profil de l’attaquant polonais pour le prochain mercato. Est-ce que Pablo Longoria serait prêt à s’en séparer seulement un an après son arrivée ? Difficile à dire.

À lire aussi : OM : Milik a eu des explications sur sa mise à l’écart !

Arrivé en provenance de Naples pour un montant de 9 millions d’euros l’hiver dernier, le Polonais n’a en tout cas jamais clamé ses envies d’ailleurs. Dernièrement, Arkadiusz Milik avait avoué être très heureux du côté de Marseille. Lors de sa dernière apparition, il a même inscrit un triplé face à l’ES Cannet-Rocheville et nul doute que son départ laisserait un vide dans le secteur offensif.

🔹À la recherche d’un attaquant, la Juventus lorgnerait toujours sur le profil d’Arkadiusz Milik 🇵🇱 en vue du mercato hivernal. (@tuttosport)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/Be5f4Dgnpi — MercatOM (@mercat_om) December 27, 2021

Ce Milik en forme, beaucoup d’équipes aimeraient l’avoir – Rolland Courbis

Dans « After Marseille », Rolland Courbis avait tenu à mettre l’accent sur l’apport du Polonais dans l’effectif de l’OM.

« Ce n’est pas de sa faute si dans le tirage au sort on lui a donné une N3 pour poursuivre sa rééducation. On ne peut pas dire que l’OM est meilleur sans Milik. Si on dit « l’OM est meilleur sans Milik à 50% », oui d’accord. Un Milik à 90%, il n’y en a pas beaucoup des attaquants comme ça. Il retrouve petit à petit la forme, j’espère qu’il ne rechutera pas. Il y a toute une collection de blessures qui font peur ces dernières années. Ce Milik en forme, beaucoup d’équipes aimeraient l’avoir. » Rolland Courbis – Source : After Marseille (20/12/2021)