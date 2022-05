Mercato OM : Un club de Ligue 1 (improbable) rêve de Milik !

Après une saison en demi-teinte marquée par des blessures et des tensions avec son entraîneur, Jorge Sampaoli, Arek Milik n’a aucune assurance d’être encore olympien la saison prochaine. Si les grands cadors européens ne se bousculent pas encore au portillon, d’après les informations de RMC, le FC Nantes aimerait récupérer l’attaquant polonais lors du mercato estival.

Arkadiusz Milik a vécu une saison 2021/2022 assez paradoxale. Blessé en début de saison puis mis sur le banc de touche par Sampaoli, l’international polonais a tout de même réussi à marquer 7 buts en ligue 1 (21 toutes compétitions confondues) avec un temps de jeu pas toujours conséquent. Il faut dire que l’ancien napolitain a eu du mal à assimiler les principes de jeu du coach argentin, et il est souvent apparu désemparé dans le système mis en place par son entraîneur. Des incompréhensions qui ont mené à des tensions entre les 2 hommes via presse interposée. Une saison supplémentaire sous les ordres de Sampaoli semble donc difficilement envisageable pour le buteur phocéen.

Nantes sur Milik ?

Si des clubs comme la Juventus, la Roma ou encore l’Atlético sont régulièrement cités comme des prétendants à l’attaquant de 28 ans, il semblerait que ces pistes se soient quelque peu refroidies. Une aubaine pour les autres clubs qui pourraient profiter de la situation particulière de l’attaquant olympien. D’après les informations de RMC Sport, le FC Nantes et surtout son président Waldemar Kita aimerait faire le gros coup du mercato en attirant l’ancien joueur de l’Ajax chez les Canaries. Une information assez étonnante qui reste à confirmer vu les prétentions salariales de Milik qui restent assez élevées pour un club comme Nantes et surtout il semblerait étonnant que le joueur signe dans un club qui ne participe pas à la C1 et qui ne joue pas les premiers rôles en Ligue 1.

🚨 Info RMC Sport : le président du FC Nantes Waldemar Kita souhaite recruter Arkardiusz Milik cet été. — RMC Sport (@RMCsport) May 30, 2022

