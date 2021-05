Mercato OM : Un dirigeant des Tigres explique comment il a attiré Thauvin !

Choix surprenant, Florian Thauvin s’est engagé avec les Tigres de Monterrey. Le vice président du club mexicain a expliqué à La Provence comment il a attiré l’international français.

En fin de semaine dernière, Florian Thauvin a officialisé son départ vers les Tigres de Monterrey. En fin de contrat en juin, il ne prolongera donc pas son contrat à l’Olympique de Marseille à la différence de Jordan Amavi.

Il y a eu une première approche d’André, il a été évidemment fondamental dans ce contrat — CULEBRO

Contacté par plusieurs clubs, il était annoncé très proche de l’AC Milan et du FC Séville. C’est avec surprise que les supporters marseillais l’ont vu poser avec le maillot des Tigres ! Le vice-président du club mexicain s’est exprimé à ce sujet.

« Depuis quelque temps, on suivait le joueur qui, évidemment, nous intéressait beaucoup. On savait que le contrat avec l’Olympique de Marseille se terminait et, au final, je pense qu’on a fait un travail d’équipe, c’est notre façon de travailler. Il y a eu une première approche d’André (Gignac, ndlr) il a été évidemment fondamental dans ce contrat. La possibilité a été soulevée, André a parlé avec lui, le joueur a manifesté son intérêt et, à partir de là, nous avons commencé. J’ai entamé la négociation avec son représentant, pour faire comprendre qu’on le voulait » Mauricio Culebro, vice président des Tigres – Source : La Provence (13/05/21)