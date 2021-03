Mercato OM : Un dossier que Longoria va devoir vite régler !

L’été s’annonce intense pour le nouveau président Pablo Longoria. Le nouvel homme fort de McCourt a aussi la casquette de directeur sportif et va devoir recomposer un effectif en limitant la masse salariale.

Le chantier qui s’annonce est grand. Pablo Longoria va devoir faire avec le départ de nombreux joueurs en fin de contrat, gérer les joueurs en prêt mais aussi obtenir plusieurs départs. Il doit limiter la masse salariale et donc se débrasser des gros salaires. D’autant que le plus gros a de fortes chances de revenir en juin. En effet, Kevin Strootman ne devrait pas rester au Genoa au delà de son prêt…

Strootman relancé sportifvement, mais bloqué par son salaire ?

Cet hiver, Pablo Longoria a trouvé une solution pour Kevin Strootman qui ne jouait plus beaucoup à Marseille. L’international néerlandais a été prêté au Genoa et enchaine les matches. Si ce départ coûte encore cher à l’OM (300000€/mois), son retour sera encore plus onéreux (500000€/mois). Le milieu de terrain de 31 ans est prêté sans OA, et selon l’Equipe « la possibilité de le recruter définitivement à ses conditions actuelles semble improbable pour le club italien alors que son contrat court encore jusqu’en 2023 à l’OM. » L’OM pourrait donc tenter de trouver un autre club avec plus de moyens ou d’essayer de trouver un accord pour un départ cet été. Cependant, contrairement à Mitroglou, Strootman disposera encore de deux ans de contrat et le montant pourrait donc être élevé…