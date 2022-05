Mercato OM : Un gros club européen arrive dans le dossier Clauss !

Le volume de jeu de Clauss est très intéressant, c’est un joueur qui peut jouer en tant que piston droit dans une défense à trois et latéral droit dans une défense à quatre. En quatre saisons, le défenseur lensois est passé de la Ligue 2 à Quevilly-Rouen, à l’équipe de France. En plus de qualité défensive très satisfaisante, Clauss est devenu très décisif à son arrivée à Lens, cette saison, il a délivré 11 passes décisives et inscrit 5 buts. Un profil qui attise forcément les convoitises. Avec la saison plus que décevante de Pol Lirola, l’OM a depuis longtemps eu un déficit avec ses latéraux, si Clauss arrive à débarquer à Marseille, le club tiendrait là une valeur sûre de notre championnat. Mais le combat va être rude pour le natif de Troyes dont le contrat à Lens s’achève en juin 2023.

Si la tendance n’était pas au départ l’été dernier, l’incertitude est aujourd’hui le mot d’ordre. Samedi soir au micro de Canal+, Jonathan Clauss a fait un point sur son avenir après les rumeurs sorties à son égard.

«L’avenir est pour l’instant encore flou. On sait très bien que ça va discuter, forcément. […] On le voit ce soir, c’est extraordinaire comme club, ça vous touche profondément, ce n’est pas que le foot, c’est tout ce qu’il y a autour. C’est dans le cœur, c’est dans le sang. Si je suis amené à partir, ça me fera grand mal, mais c’est la vie d’un footballeur et si je reste, ce sera avec grand plaisir.» Jonathan Clauss (21/05/2022) – Source : Canal+

Jonathan Clauss pisté par l’Atlético Madrid ?

Clauss n’est pas sûr de rester à Lens et les courtisans comme Nice, l’OM et l’OL veulent en profiter pour le récupérer. Sa valeur marchande est estimée à 20 M€ par son club. Les trois clubs français ne sont pas seuls à courir après le piston droit puisque les performances de l’international tricolore ne sont pas passés inaperçus en Europe.

Selon Footmercato, l’Atlético de Madrid est très intéressé par Jonathan Clauss. Les Colchoneros, qui ont terminé troisième de Liga, ont un véritable manque à ce poste après le départ de Kieran Trippier cet hiver pour Newcastle, celui de Šime Vrsaljko en fin de contrat et avec un Daniel Wass qui peine à retrouver son niveau.

Si l’Atlético Madrid semble intéressé, l’OM aussi, et avec la qualification en Ligue des Champions, le club marseillais peut rivaliser sur ce dossier. Comme dit auparavant, si Clauss décide de signer à l’OM, le système Sampaoli lui irait comme un gant.

