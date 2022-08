Mercato OM : Un gros départ à prévoir pour Florent Germain ?

Florent Germain est revenu pour BFM Marseille Provence sur les difficultés à vendre de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato. Pour lui, si la direction marseillaise doit vendre afin de renflouer les caisses. Le journaliste affirme que le départ d’un cadre de l’équipe n’est pas à exclure.

Alors que la fin du mercato approche à grand pas, l’Olympique de Marseille peine à faire partir ses indésirables. Si plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie, certains espèrent rester au club malgré la pression de la direction. Florent Germain détaille qui pourrait quitter le club avant la fin du mois d’aout et émet l’hypothèse d’un départ important en cas d’offres satisfaisantes.

» On a déjà évoqué la situation compliquée de Bemba Dieng. Aujourd’hui, Pablo Longoria aimerait se séparer de plusieurs joueurs. Il voudrait trouver une porte de sortie à Cédric Bakambu, Pol Lirola, Sead Kolasinac et Jordan Amavi. On n’est pas à l’abri du départ d’un gros joueur comme Milik ou Gerson. Si dans les derniers jours du mercato, un club se réveille et décide de mettre une grosse offre sur la table, ce n’est pas impossible qu’un élément important de l’effectif s’en aille. » Florent Germain – Source : BFM Marseille (08/08/2022)

Le journaliste est ensuite revenu sur ses propos précisant que l’OM ne souhaitait pas vendre ses meilleurs joueurs dans les dernières heures du mercato. Il a réaffirmé qu’il s’agissait d’une hypothèse si les dirigeants marseillais n’était pas arrivé à vendre avant.

Précisons q l’OM ne veut pas vendre Gerson ni aucun joueur « important » surtout en fin de Mercato. On connaît la liste d joueurs dont l’OM veut se séparer. Mais on a juste émis l’hypothèse où 1 belle offre arrivait pour un top joueur, si l’OM n’était pas parvenu à vendre avant.. — Florent Germain (@flogermain) August 9, 2022