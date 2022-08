Mercato OM : Un top club de Série A accélère pour recruter Milik ?

Afin de combler le départ d’Alvaro Morata à l’Atletico Madrid, la Juventus se pencherait à nouveau sur Arkadiusz Milik. Pablo Longoria pourrait accepter de laisser partir son attaquant polonais en échange d’une belle indemnité.

Avec la probable arrivée d’Alexis Sanchez, la direction olympienne cherche à renflouer les caisses du club. Pablo Longoria espère encore plusieurs ventes avant la fin du mercato. Un an et demi après son arrivée à Marseille, Arkadiusz Milik pourrait plier bagages. Jugé non indispensable par son nouvel entraineur, le polonais serait à nouveau pisté par la Juventus Turin. Selon le média italien Calciomercato, le club turinois aurait coché le nom de Milik dans sa short-list pour remplacer Alvaro Morata, repartit à l’Atletico. L’ancien Napolitain connaît déjà le championnat Italien et pourrait se laisser séduire par un retour en Série A. Les dirigeants Bianconeri pourraient formuler une offre dans les prochains jours. Pablo Longoria pourrait laisser filer son attaquant international en échange d’une belle offre.

🔴 La Juventus pourrait faire une offre pour Arek Milik 🇵🇱dans les prochains jours.#TeamOM | #MercatOM 🗞️ @cmdotcom pic.twitter.com/fxBBMsJ9g7 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) August 9, 2022

Milik ne veut pas revivre une saison sur le banc?

Titulaire lors de la première journée de Championnat contre Reims dimanche, Arkadiusz Milik avait réaffirmé cet été son envie de continuer l’aventure à Marseille. Il ne voudrait cependant pas revivre une saison sur le banc de touche. Avec l’arrivée de Luis Suarez et la probable venue d’Alexis Sanchez, le buteur Polonais pourrait revoir ses plans sur son avenir.

« Je voudrais rester. Avec l’OM, on a mutuellement beaucoup à s’offrir encore. Je suis à un moment intéressant de ma carrière, expérimenté d’une part, mais encore relativement jeune et en développement. En regardant Karim Benzema, qui a plus de six ans de plus, je peux être optimiste » Arkadiusz Milik Sources : La Provence (08/06/2022)