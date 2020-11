Mercato OM : Un intermédiaire bien particulier, un coach à la Bielsa… les confidences de Maxime Lopez

Maxime Lopez a quitté l’OM en toute fin de mercato en Octobre dernier. Le jeune milieu de terrain est ravi d’avoir rejoint Sassuolo et un coach qui compte sur lui…

Interrogé par beIN sports, Maxime Lopez est revenu sur son départ de l’OM. Le minot avait besoin de retrouver du temps de jeu et surtout la confiance d’un coach. Avec Roberto De Zerbi le courant est vite passé, un entraineur qui lui rappelle Marcelo Bielsa. De plus, Lopez raconte comment un autre marseillais, Jérémie Boga a joué les intermédiaires dans son transfert. Pour rappel, le milieu de terrain a prolongé d’une saison avec l’OM, il est prêté à Suassuolo avec une option d’achat automatique au bout de 20 rencontres disputées, le montant de cette OA est estimé entre 1 et 3M€…

De Zerbi me fait penser à Marcelo Bielsa — Lopez

« C’est une grosse page de ma vie qui s’est tournée en quittant Marseille. Tout va bien, j’espère pouvoir vite m’installer. Ça a été très compliqué à Marseille, je n’avais pas forcément la confiance du coach (Villas-Boas) je n’entrais pas dans ses plans. (…) C’est jérémie (Boga) qui m’a écrit le jour du match face à Lyon pour me dire que le coach De Zerbi me voulait. Il nous a mis en relation et après c’est passé par mes agents, mais c’est jérémie qui a ait le premier contact. C’est Jérémie qui a fait l’agent au début, pour me dire que le coach voulait vraiment que je vienne ici. Depuis que je suis arrivé il a tout fait pour que je m’intègre le plus rapidement possible. Lui il revenait d’une période assez longue de Covid, mais il a tout fait pour que je me sente bien. Il m’a aidé à chercher la maison, à faire que je me sente bien à l’entrainement. Tout se passe bien dans le groupe, il faut que j’apprenne vite l’italien, je commence à comprendre certaines phrases et certains mots. (…) A aucun moment j’ai dit qu’il n’y avait pas de rigueur à Marseille, les entrainements y étaient très intenses. De Zerbi c’est un fou du détail, un exercice peut parfois durer une heure. Il faut que les déplacements soient faits comme il le veut. (…) De Zerbi me fait penser à Marcelo Bielsa, les entrainements duraient des heures. On fait énormément de tactique assez précise. »

Maxime Lopez – source: beIN Sports (08/11/2020)

