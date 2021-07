Mercato : Un jeune joueur a refusé l’OM pour signer en National

Aujourd’hui attaquant de Bastia-Borgo, Wilson Isidor est revenu sur la sollicitation de l’Olympique de Marseille qu’il a refusé la saison dernière.

Aujourd’hui joueur de Bastia-Borgo, Wilson Isidor a révélé dans les colonnes du Onze Mondial une anecdote liée à l’Olympique de Marseille. Passé par Rennes et par Monaco, l’attaquant de 20 ans évolue actuellement en Corse dans le championnat de National. Wilson Isidor a affirmé que le président de l’OM Pablo Longoria s’était intéressé à lui la saison dernière. L’Espagnol croyait en lui et en son potentiel. Mais l’attaquant a préféré décliner la proposition du dirigeant olympien pour privilégier le temps de jeu.

« Le National ? Non, ça ne me dérangeait pas. Je n’avais pas réussi mon prêt à Laval en National, je devais prouver. National ou pas National, je voulais juste jouer. Il faut savoir qu’avant de signer à Bastia-Borgo, l’OM me voulait. Pablo Longoria me connaissait bien puisqu’il avait essayé de me faire signer à la Juve. Il voulait me relancer à Marseille. Mais ça ne m’intéressait pas, je voulais du temps de jeu. Le coach de Bastia m’a bien parlé et ça s’est passé exactement comme il l’avait annoncé. J’ai préféré aller en National plutôt qu’à Marseille. J’avais besoin de me refaire une santé et de réaliser une saison pleine. » Wilson Isidor – Source : Onze Mondial (01/07/2021)

Évoluant principalement en tant qu’attaquant axial, Wilson Isidor est un joueur qui est également capable d’évoluer à gauche ou à droite de l’attaque. Depuis son arrivée à Bastia-Borgo, le jeune attaquant a disputé 29 rencontres et a inscrit 16 buts et 1 passe décisive. Des performances qui ne passent pas inaperçues aux yeux des autres clubs. En effet, Onze Mondial révèle qu’il est aujourd’hui « convoité par de nombreuses formations ». Après avoir refusé l’Olympique de Marseille, reste à savoir la décision qu’il prendra pour la suite de sa carrière.