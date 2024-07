Mercato OM : un jeune quitte déjà l’équipe réserve !

Tandis que l’OM continue son mercato de folie cet été et compte bien faire une refonte totale de l’effectif avant le début de la saison. Avec De Zerbi, l’accent sera également plus donné sur la jeunesse, alors qu’un départ devrait avoir lieu dans l’équipe réserve. Le jeune Léo Jousselin devrait en effet quitter le club.

L’OM mène toujours un mercato avec plein de rebondissement. Après avoir annoncé de nombreux noms du côté du club ces dernières semaines, l’OM multiplie les différentes pistes à différents postes. Également soucieux de l’avenir de l’équipe, et d’autant plus après l’arrivée de De Zerbi, le club souhaite mettre l’accent sur la jeunesse durant ce mercato. Une façon d’envoyer un message fort à son centre de formation et de développer ses jeunes joueurs.

Léo Jousselin, un an et puis s’en va

Si l’équipe se renforce notamment avec l’arrivée des deux joueurs U17 de Sochaux, l’OM fait aussi un grand ménage. Déjà dans l’équipe première, mais également dans les équipes jeunes. L’Équipe nous apprend aujourd’hui que le latéral droit français, Léo Jousselin, devrait quitter la réserve de l’OM, qui évolue en National 3. Âgé de 22 ans, il rejoindra le club Niederkorn, aux Pays-Bas, pour un contrat de 2 ans. Il était arrivé il y a à peine un an du club Les Herbiers, lui qui avait été formé à Nantes.