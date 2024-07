Mercato OM : un jeune talent à récupérer en Allemagne pour remplacer Clauss ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM a officialisé le départ d’Aubameyang en Arabie Saoudite et devrait bientôt se séparer de plusieurs autres joueurs. Jonathan Clauss se rapproche de plus en plus d’un départ également, tout comme Mbemba et d’autres cadres. Hugo Siquet, le latéral Belge de Fribourg serait une piste qui intéresse l’OM pour remplacer le français sur le côté droit.

Le mercato de l’OM ne s’arrête jamais ! Après avoir officialisé l’arrivée de Greenwood et le départ d’Aubameyang, le club souhaite désormais se concentrer également sur son secteur défensif. Avec le potentiel départ de Jonathan Clauss qui se concrétise chaque jour un peu plus, et la mise en retrait de Mbemba, le club va désormais devoir recruter à ce poste, après l’arrivée de Brassier.

Un Belge pour tenir le couloir droit ?

Alors que le nom de Yossef Attal a été évoqué, le club semble désormais se tourner vers une autre piste, plus jeune. En effet, d’après Sacha Tavolieri, journaliste, les dirigeants marseillais suivraient le belge Hugo Siquet, également pisté par d’autres clubs. Le latéral a été recruté par Fribourg pour 4.5M€ en 2022, il dispose d’un contrat jusqu’en 2026 avec le club allemand. Il n’a joué que 2 match de Bundesliga avant de repartir en prêt en Belgique.

Plusieurs clubs de Ligue 1 visent Siquet

Âgé de 22 ans, l’international Belge était prêté au club du Cercle Bruge cette saison où il a joué 31 matchs pour 3 passes décisives. Il est la piste prioritaire du club Bruges mais est également suivi par d’autres clubs de Ligue 1 comme Monaco, le Losc et le Stade Brestois. Le joueur de son côté privilégie un départ l’étranger, et notamment en Ligue 1.