Jordan Amavi pourrait revenir à la reprise sans concurrent. Défensivement, l’Olympique de Marseille va devoir se renforcer avec la vague de départ qui a eu lieu dans ce secteur de jeu. Pablo Longoria songerait à Alex Moreno qui évolue au Betis Séville.

Pour l’instant, Jordan Amavi est le seul latéral qui est officiellement Marseillais. Hiroki Sakai a quitté le club pour rejoindre le Japon, Yuto Nagatomo est arrivé en fin de contrat, Christopher Rocchia a rejoint Dijon et Pol Lirola n’appartient pas officiellement à l‘OM puisqu’il est retourné à la Fiorentina depuis la fin de son prêt. Si l’arrivée de l’Espagnol devient de plus en plus possible depuis le départ de Gennaro Gattuso du banc du club florentin, il faudra recruter d’autres latéraux pour pouvoir faire tourner.

Moreno pourrait partir pour 8M €

A LIRE: PABLO LONGORIA SUR UN INTERNATIONAL DANOIS ?

La Razon explique ce jeudi, que la clause libératoire de Alex Moreno est de 40 millions d’euros mais qu’une offre moindre pourrait être formulée. Le Betis Séville devrait tenter de récupérer l’investissement mis sur le défenseur soit au moins 8 millions d’euros. Le Rayo Vallecano, son ancien club, garde d’ailleurs un pourcentage à la revente. Capable de jouer à tous les postes sur le flanc gauche, il pourrait être une belle alternative pour Jorge Sampaoli…

JE SUIS CONTENT DE RESTER À L’OM. J’AI TOUJOURS VOULU RESTER — AMAVI

A LIRE : MERCATO OM : OFFICIEL POUR AMAVI !

Je suis très heureux de prolonger mon contrat. Pendant mon absence j’ai toujours discuté avec mon entraîneur et mon président. Cela me fait très plaisir. Je reste parce que je me sens très bien. On a un très bon effectif. C’est l’OM, ce n’est pas n’importe quel club. Dans ma tête c’était carré, ce n’est pas parce que je suis en fin de contrat que je vais tricher, que je vais partir. J’étais concentré sur mon retour. Je ne suis pas quelqu’un qui triche. Il y a ma famille. Je suis très heureux aussi de porter ce maillot. J’ai envie de grandir avec l’OM. Pourquoi pas s’inscrire dans la durée. (…) Il faut foncer, ne pas tergiverser. Il y a des moments où c’est compliqué. Il faut rester focus. Un soulagement ? Je ne sais pas. Je suis content de rester à l’OM. J’ai toujours voulu rester. On s’est arrangé avec le club pour que tout le monde soit content. Tout le monde a fait un effort. » Jordan Amavi – source : Conférence de presse (07/05/2021)