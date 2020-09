Mercato OM : Un montage financier possible pour s’offrir ce buteur coté à 20M€ ?

En quête désespérément d’une doublure à Dario Benedetto, les dirigeants marseillais s’efforcent à trouver la bonne pioche durant ce mercato. Et un nouveau nom viendrait s’ajouter, selon les dires du journaliste Manu Lonjon, à une liste déjà bien fournie…

Après M’Baye Niang, Boulaye Dia, El Bilal Touré, José Juan Macias… Place à Emmanuel Dennis ! L’avant-centre du Club Bruges serait suivi par l’Olympique de Marseille, selon les informations de Manu Lonjon. Le journaliste l’a évoqué lors d’un live sur Twitch ce mercredi. De sources sûres, Manu Lonjon a affirmé que les dirigeants olympiens ont contacté l’entourage du joueur et le club belge, et ont eu des discussions très avancées. Cependant l’opération semble plus que compliquée quand on sait que les estimations autour du Nigérian tournent aux alentours des 20 M€ !

Quelle solution pour recruter Emmanuel Denis ?

Le journaliste évoque un prêt avec option d’achat obligatoire, comme avait fait le PSG avec Kylian Mbappé. Il propose par exemple, un premier chèque de 3 M€, versé par l’OM au Club Bruges, avant de donner le reste les saisons suivantes (3 x 5 M€ ?). Le fait de pouvoir échelonner le montant de la transaction permettrait aux Marseillais d’entrer dans les clous du Fair-play financier et, de ce fait, enrôler le Nigérian au dernier leader du championnat belge. En 2019-2020, l’attaquant a inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives en Jupiler League. L’Inter Milan s’est renseigné notamment, il y a quelques semaines. Montage financier ou pas, Bruges n’a pas besoin de vendre et ne devrait pas laisser filer son attaquant cet été.